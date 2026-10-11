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PALE SVIJEĆE

PRATITE UŽIVO Građani se okupljaju u zagrebačkom Zapruđu i odaju počast Baretu

Piše 24sata,
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PRATITE UŽIVO Građani se okupljaju u zagrebačkom Zapruđu i odaju počast Baretu
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Foto: 24sata
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Okupljanje je najavljeno za 19 sati, a građani su se odlučili okupiti upravo u Zapruđu kako bi mu odali počast i prisjetili se njegova života i glazbe

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Građani su se u nedjelju oko 19 sati počeli okupljati u zagrebačkom naselju Zapruđe kako bi odali počast Goranu Baretu. U Parku Vjekoslava Majera pale svijeće i opraštaju se od glazbenika, čiji je odlazak potresao brojne obožavatelje.

PRATITE UŽIVO:

Okupljanje je najavljeno za 19 sati, a građani su se odlučili okupiti upravo u parku u blizini stana u kojem je živio, kako bi mu odali počast i prisjetili se njegova života i glazbe. 

Nekoliko stotina lampaša ubrzo je ispunilo dio parka, a građani im neprestano prilaze i ostavljaju ih u znak sjećanja. U ozračju tuge i zajedništva okupljeni se prisjećaju glazbenika koji je svojim pjesmama obilježio brojne generacije.

Foto: 24sata

Posebno emotivan trenutak uslijedio je kada je jedan od okupljenih uzeo gitaru i započeo s pjesmom 'Daj mi' Majki i Gorana Bareta. Glazba je odjeknula parkom dok su okupljeni palili svijeće i u tišini odavali počast glazbeniku. Bio je to simboličan oproštaj od čovjeka čije su pjesme obilježile brojne generacije.

Foto: 24sata

Ubrzo su mu se pridružili i drugi s gitarama, a okupljeni su zajedno zapjevali 'Teške boje', jedan od najvećih hitova Gorana Bareta i Majki. Nakon toga okupljeni su nastavili svirati i pjevati, a parkom je odjeknula i pjesma 'Budi ponosan'.

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