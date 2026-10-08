PRATITE UŽIVO Počela revija Snježane Schillinger, evo tko je sve stigao na modni spektakl

Na zagrebačkom Glavnom kolodvoru večeras je vladao totalni kaos. Putnici izbezumljeni. Ružičasto osvijetljeni vagoni vlaka koji vozi prema Zaprešiću bili su krcati manekenkama, a otmjene kreacije brenda Duchess sa zanimanjem su mjerkali mnogi koji su se zatekli na peronima, ali i putnici u vlaku.

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A sve zbog još jedne odvažne ideje poduzetnice Snježane Schillinger i njezine ekipe koja stoji iza modnog brenda. Novu kolekciju za sezonu jesen/zima 2026./2027. poželjeli su predstaviti na uzbudljiv i vrlo upečatljiv način pa su sjedala u vlaku za ovu prigodu postala prvi redovi uz modnu pistu koja se prostirala u dva vagona.

I doista, uzbuđenja nije nedostajalo. Sjatilo se brdo poznatih, modnih znalaca i ljubitelja trendova, a modeli su tijekom vožnje predstavili 30 lookova nove Duchess kolekcije.

Duchessove revije već su poznate po neobičnim lokacijama. Modna pista ranije se selila u Muzej grada Zagreba, Državni arhiv, pa čak i lunapark, a ovoga puta otišla je korak dalje - ukrcala se u vlak.

Umjesto klasične piste, modeli su večeras prolazili kroz vagone i kolekciju predstavili uzvanicima i putnicima, dok će se tijekom povratka prema Zagrebu izmijeniti u vagonima.

A zašto je sve bilo ružičasto? Zbog svesrdne podrške radu udruge P.I.N.K. life, koja svojim radom nastoji poboljšati kvalitetu života osoba oboljelih od malignih bolesti.

Duchess već sedam godina surađuje s udrugom, a ovogodišnja revija posvećena je ženama i humanitarnoj poruci. Ružičasta je zato jedan od glavnih motiva nove kolekcije, a pripremljena je i limitirana edicija ružičastih nesesera. Dio prihoda od njihove prodaje bit će doniran udruzi, dok cijeli iznos od 15 eura, koliko stoji ulaznica za događaj, također predstavlja donaciju.