Obavijesti

Show

Komentari 5
REVIJA U VLAKU

PRATITE UŽIVO Počela revija Snježane Schillinger, evo tko je sve stigao na modni spektakl

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
PRATITE UŽIVO Počela revija Snježane Schillinger, evo tko je sve stigao na modni spektakl
Foto: Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Duchessove revije već su poznate po neobičnim lokacijama. Modna pista ranije se selila u Muzej grada Zagreba, Državni arhiv, pa čak i lunapark, a ovoga puta otišla je korak dalje - ukrcala se u vlak

Admiral

Na zagrebačkom Glavnom kolodvoru večeras je vladao totalni kaos. Putnici izbezumljeni. Ružičasto osvijetljeni vagoni vlaka koji vozi prema Zaprešiću bili su krcati manekenkama, a otmjene kreacije brenda Duchess sa zanimanjem su mjerkali mnogi koji su se zatekli na peronima, ali i putnici u vlaku.

PRATITE UŽIVO:

A sve zbog još jedne odvažne ideje poduzetnice Snježane Schillinger i njezine ekipe koja stoji iza modnog brenda. Novu kolekciju za sezonu jesen/zima 2026./2027. poželjeli su predstaviti na uzbudljiv i vrlo upečatljiv način pa su sjedala u vlaku za ovu prigodu postala prvi redovi uz modnu pistu koja se prostirala u dva vagona.

I doista, uzbuđenja nije nedostajalo. Sjatilo se brdo poznatih, modnih znalaca i ljubitelja trendova, a modeli su tijekom vožnje predstavili 30 lookova nove Duchess kolekcije.

Duchessove revije već su poznate po neobičnim lokacijama. Modna pista ranije se selila u Muzej grada Zagreba, Državni arhiv, pa čak i lunapark, a ovoga puta otišla je korak dalje - ukrcala se u vlak.

Umjesto klasične piste, modeli su večeras prolazili kroz vagone i kolekciju predstavili uzvanicima i putnicima, dok će se tijekom povratka prema Zagrebu izmijeniti u vagonima.

A zašto je sve bilo ružičasto? Zbog svesrdne podrške radu udruge P.I.N.K. life, koja svojim radom nastoji poboljšati kvalitetu života osoba oboljelih od malignih bolesti.

Duchess već sedam godina surađuje s udrugom, a ovogodišnja revija posvećena je ženama i humanitarnoj poruci. Ružičasta je zato jedan od glavnih motiva nove kolekcije, a pripremljena je i limitirana edicija ružičastih nesesera. Dio prihoda od njihove prodaje bit će doniran udruzi, dok cijeli iznos od 15 eura, koliko stoji ulaznica za događaj, također predstavlja donaciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Kakva fešta za 50.! Lejla Filipović blistala u minici, Grašo zapjevao, stigla krema estrade
ROĐENDAN IZ SNOVA

FOTO Kakva fešta za 50.! Lejla Filipović blistala u minici, Grašo zapjevao, stigla krema estrade

Pedeseti rođendan ne slavi se svaki dan, a Lejla Filipović pobrinula se da svoj dugo pamti. Bivša Miss Hrvatske okupila je obitelj i prijatelje u zagrebačkom Matis Absolut Loungeu, gdje se slavilo uz glazbu, ples i mnoga poznata lica. Među gostima su bili Viktorija Rađa, Daria Lorenci Flatz, Nina Badrić...
Nakit pokojne Hayden završio je u zalagaonici? Vladimir Kličko oglasio se sudu, evo što kaže
ZAMRZLAME NAKON TRAGEDIJE

Nakit pokojne Hayden završio je u zalagaonici? Vladimir Kličko oglasio se sudu, evo što kaže

Kličko je u rujnu podnio zahtjev sudu u Los Angelesu da bude imenovan privremenim skrbnikom imovine njihove kćeri Kaye, koju su dobili 2014. godine
Znate li što je Indira radila prije glazbene karijere? 'Fantastična sam bila, svi su me jako voljeli'
IMALA UREDSKI POSAO

Znate li što je Indira radila prije glazbene karijere? 'Fantastična sam bila, svi su me jako voljeli'

Indira se kao tek punoljetna djevojka zbog potrebe za stabilnim poslom zaposlila u uredu za opću upravu kao državna službenica, a tako su je svi jako voljeli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026