Pratitelj rekao Hani: Imaš metle na očima; ona mu vratila: 'Da otpušem hejtere kad trepnem'

Sve je krenulo nakon što je objavila fotografiju kojom je pokazala novi make up. No, Hanine trepavice nisu se svidjele jednom pratitelju pa se 'obračunao' s njom

<p>Reality zvijezda <strong>Hana Rodić</strong> (23), koja se proslavila u showu 'Gospodin Savršeni', a bila je nedavno i u srpskoj 'Zadruzi', obračunala se s 'hejterom' na Instagramu.</p><p>Sve je krenulo nakon što je objavila fotografiju kojom je pokazala novi make up. No, Hanine trepavice nisu se svidjele jednom pratitelju.</p><p>- Metle na očima - komentirao joj je fotku i dodao emotikon koji povraća.</p><p>Hanin odgovor nije trebalo dugo čekati. </p><p>- Da otpušem hejtere kad trepnem - napisala je.</p><p>- Bravo - odgovorio je pratitelj, na što mu je ona poslala emotikon srca.</p><p>Prije toga fanovi su pohvalili Hanin novi izgled i dodali kako ju je svjetlija boja kose 'osvježila.</p><p>No neki obožavatelji su joj zamjerili to što nema, pišu, dovoljno samopouzdanja. </p><p>- Super si, ali mi se ne sviđa to što nemaš samopouzdanja. Pratila sam 'Zadrugu' i tvoj razgovor s <strong>Vladimirom Tomovićem</strong>. Kako je moguće da lijepa, zgodna i pametna djevojka izjavi da bez Gorana ne postoji. Zašto? - napisala je jedna djevojka ispod fotografije. </p>