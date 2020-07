Prava istina o meni: 'Bio sam Titov pionir, a mladiću su platili da nosi ustašku kapu na svirci'

Pjevač kaže da nikad nije pjevao 'Jasenovac i Gradiška Stara', da su mu to smjestili novinari. U pjesmi 'Čavoglave', koju mnogi osporavaju radi pozdrava 'Za dom spremni', ne vidi ništa spornog

<p>Umjesto intervjua koji je <strong>Marko Perković Thompson</strong> (53) dao za Frankfurt Allgemeine Zeitung, objavljena je analiza novinara o Thompsonu. Prema dogovoru, tekst je trebao biti objavljen kao intervju, bez mišljenja i analize autora članka, a Thompson se oglasio jer se smatra prevarenim.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rođendan Marka Perkovića Thompsona</strong></p><p>Pjevač je zato objavio intervju koji je autorizirao. Ne shvaća zašto je taj vodeći njemački list uporno od njega tražio, a kad ga je autorizirao, te iste novine su ga, smatra, zabranile. Pjevač se raspričao o odrastanju u neimaštini, zbog koje je njegov otac otišao na rad u Njemačku.</p><p>- U to vrijeme se umiralo i od obične gripe pa sam tako u ranoj dobi ostao bez jednoga brata - rekao je Thompson.</p><p>Komunizma se sjeća kao nemilosrdnog sustava za sve one kojima se nije sviđao.</p><p>- Svi koji su mu prkosili ili se bilo kako suprotstavljali završavali su u zatvoru te bili maltretirani i zlostavljani. Tad krivo izgovorena riječ ljude je dolazila glave. Pa je tako i moj otac prigodom jednog dolaska iz Njemačke sa svojim prijateljima zapjevao jednu domoljubnu pjesmu i zbog toga završio u zatvoru - priča Thompson u neobjavljenom intervjuu.</p><p>Rekao je i da su stariji čuvali njih djecu od sistema i strogo pazili što pričaju ispred njih jer su se bojali izložiti ih represijama sistema koje su bile nemilosrdne prema “potencijalnom rušitelju Jugoslavije”. Bio je i Titov pionir.</p><p>- Svi su morali biti pioniri i položiti pionirsku zakletvu, tu nije bilo izbora, kao i služenje u jugoslavenskoj vojsci. U tim godinama djeca nisu znala što je to pionir i što im se to nameće, ali naši stariji su dobro znali. Međutim, nisu se smjeli suprotstavljati - rekao je Thompson.</p><p>Raspričao se i o tome kako su komunisti Crkvu smatrali neprijateljem i poprijeko gledali svakoga tko je išao u crkvu. Bez obzira na takav pritisak, djeca su bila krštena u crkvi i većina djece iz njegova kraja išla je na vjeronauk u crkvu jer ga u školama, naravno, nije bilo.</p><p>- Sjećam se učitelja koji su u školi tjerali djecu na skidanje lančića s križem koji su imali oko svoga vrata i maltretiranjem svakoga tko je isticao svoju vjeru - priča Thompson. Završio je ugostiteljsku školu, a glazba mu je bila hobi.</p><p>Svaki instrument koji bi mu došao u ruke relativno brzo bi naučio svirati, pa tako i gitaru, koja mu je bila, a i ostala, najdraži instrument. Učio je gledajući druge i uporno vježbao. Na upit novinara znači li on Hrvatima isto što i Ceca Ražnjatović Srbima, odgovorio je da je zbilja smiješna usporedba i da nema nikakvu poveznicu. Duboki trag su na njega ostavili bendovi poput AC/DC, Guns N’Roses, Iron Maiden, a tadašnja domaća pop-rok izdanja pratio je gotovo sva. Danas voli poslušati Foo Fighters, kao i finski bend Nightwish. Nadimak Thompson dobio je po strojnici koju nitko od njegovih suboraca nije htio uzeti. Kaže da je nadimak povezan sa stvaranjem hrvatske države, kao dragovoljac je sudjelovao u njezinu stvaranju, na što je ponosan.</p><p>Ne misli da su njegovi koncerti po Europi zabranjeni, kaže da je to bio slučaj samo u Sloveniji. Tu je zabranu pobio na sudu.</p><p>- Objede su dolazile od raznih udruga i pojedinih medija. Bili su tako udruženi, sve bi prijavljivali židovskim zajednicama po svijetu, gdje bih ja odlazio i radio koncerte. Razumljivo je da je židovska zajednica posebno osjetljiva na pojave fašizma pa bi, nažalost, u većini slučajeva reagirali na prvu - rekao je Thompson i ističe da se ne radi o službenim zabranama države ili neke gradske vlasti, nego o pritisku tih udruga potpomognutih medijima. Dodaje da se uglavnom nazivaju antifašistima i progresivcima, a po njemu su bliski jugokomunističkim i velikosrpskim organizacijama na prostoru bivše Jugoslavije.</p><p>U pjesmi “Čavoglave”, koju mnogi osporavaju radi pozdrava “Za dom spremni”, ne vidi ništa spornog.</p><p>- Hrvati su kroz prošla stoljeća uvijek imali bojni poklič koji je izražavao spremnost za obranu svojega doma i domovine. Pa tako i u vrijeme bana Jelačića, kojega vi spominjete, uzvikivao bi: ‘Za dom!’, a vojska bi odgovarala: ‘Spremni umrijeti!’, ili skraćeno: ‘Spremni!’. I u drugim povijesnim razdobljima se koristio u različitim oblicima - kaže.</p><p>Na kraju intervjua rekao je da nikad nije pjevao “Jasenovac i Gradiška Stara”, da su mu to smjestili novinari, a za tekst kaže da je odvratan.</p><p>- Osuđujem ga! Ne samo da je neprimjeren, nego je i brutalan. Pozdravio bih svakoga tko bi došao k meni razgovarati o mojem radu i svemu onome što mi se podmeće - kaže Thompson i dodaje da se naslov njegove pjesme “Ljuta trava na ljutu ranu” ne temelji na citatu Ante Pavelića, nego je to stara hrvatska izreka koja znači da na silu treba odgovoriti silom. </p>