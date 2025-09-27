Obavijesti

SVI NJEZINI SVJETOVI

Prava ljubav ne umire, raštika se ne preskače: Neda Ukraden otkrila tajne svoje svakodnevice

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Prava ljubav ne umire, raštika se ne preskače: Neda Ukraden otkrila tajne svoje svakodnevice
Foto: Antonio Ahel

Pjevačica je otkrila kako je bivšeg partnera neočekivano srela na porođaju kćeri Jelene, a pritom je poručila da prava ljubav nikad ne nestaje. U listopadu je čeka i prvi koncert u zagrebačkoj Areni

Život stvarno zna iznenaditi. Neda Ukraden to je osjetila kad je pratila kćer Jelenu na porođaj i tamo, nakon dugo godina, ponovno srela bivšeg partnera. Nisu neprijatelji, dapače, i danas su u kontaktu. Budući da je liječnik, upravo je on usmjerio Jelenu prema bolnici i preporučio doktoricu kojoj je Neda zahvalna što je sve prošlo mirno i lijepo.

- Pa ja ne znam kako vi mislite o tome, ali ja mislim da jednom ljubav, ako je prava, nikad ne umire. Nikad. Ja ne mogu da mrzim čovjeka kojeg sam voljela, mogu da budem razočarana ishodom te ljubavne veze ili zadovoljna, zavisi tko je prekinuo. Ali najčešće sam ja bila krivac i uzrok raskida, bilo da nisam htjela da trpim nekoga, da budem istrajna, uporna, prilagodljiva... Bilo da sam jednostavno bila prevarena, ne prevarena da je našao drugu ženu, nego da ta vrsta iskrenosti nije to to što ja podrazumijevam da jeste - dodala je nedavno pjevačica za IN magazin.

Danas je više zaokupljena planovima nego uspomenama. Pred njom je koncert u zagrebačkoj Areni 25. listopada, prvi u njezinoj dugoj karijeri. 

- Sto puta sam se zapitala: Čekaj, zašto ja da nastupam u Areni?. Pa vidi stvarno, maltene su svi izvođači koji su značajni na ovim prostorima tu već okušali se je li, netko čak i s više koncerata i tako dalje. I šta ja čekam, i kad je konačno došao taj dan onda sam sto puta rekla: Bože, što ti je to trebalo, što nisi lijepo nastavila da nastupaš u normalnim dvoranama i normalnim bendom - priznala je Neda.

Foto: Antonio Ahel

I dok je publika poznaje po bezvremenskim hitovima, njezina obitelj najbolje zna koliko voli kuhanje. 

- Obožavam kuhati i najveći mi je problem u stvari kako to što skuham baš da sve ne pojedem. Raštanj ili raštika, to je naše kultno jelo, ovih Dalmatinaca, Hercegovaca i to. I sad tko ne zna što je raštanj, mislim stvarno mi ga je žao mnogo, mislim naučite, idite malo na Google. Raštika, raštanj, raščanj ili kako već zovu, to vam je vrsta kupusa koja je toliko zdrava da bi je trebalo prepisivati na recept, davat da se obavezno jede - poručila je pjevačica.

Njezina najveća radost dolazi iz obitelji. Posebno voli ulogu bake. Kaže da roditelj uvijek brine i strepi, a baka može samo uživati. Svaki uspjeh njezinih unuka za nju je najveći poklon. Za ljubavlju ne trči. Ne pristaje na kompromise koji je guše, nego diše punim plućima.

- E sad, da imam nekog čiku uz sebe, bilo bi bolje. Ali, bilo bi gore da imam, a da me sputava, da me usporava. Najbolje kad ne moraš da polažeš računa, to je jedno fantastično stanje koje se zove sloboda. Živjela, 'viva la libra'! Znači, ja sam vam rođena da budem slobodna. Netko je rođen da bude rob i da bude stalno 'da, dragi', 'da, draga', ali netko nije. Ja sam shvatila da nisam rođena da budem robinja. Imala sam par pokušaja, kad sam vidjela da mi to ne ide, digla sam ruke. Zašto da se zavaram bez veze? - rekla je Neda.

A titulu 'najseksi bake Balkana' prihvaća s osmijehom. To joj je simpatično, a sama kroz šalu dodaje: 'Ja to zovem - baba riba.'

Foto: Privatni album/kolaž

