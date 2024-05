'Prava Martha' iz hit serije Baby Reindeer političaru poslala oko 300 mailova: Evo što je pisala

'Prava' Martha iz serije 'Baby Reindeer', Fiona Harvey, navodno je poslala gotovo 300 e-mailova političaru i članu britanskog parlamenta Sir Keiru Starmeru. Kako prenosi The Sun, vođi Laburističke stranke je slala uznemiravajuće poruke tijekom osam mjeseci. U istim je porukama napala i njegovu suprugu Victoriju Starmer. Od siječnja do kolovoza 2020. godine poslala je čak 276 mailova na njegovu službenu e-mail adresu.

Kako piše strani medij, u porukama ga je nazivala 'glupim dečkom', 'beskorisnim odvjetnikom', a za njegovu suprugu je rekla kako izgleda 'očajno'. Svaki je mail potpisala sa: 'Sent from my iPhone', upravo onako kako je prikazano i u hit seriji 'Baby Reindeer'. Jedan je e-mail u sebi imao čak 1420 riječi, a u njemu je opisivala kako je laburistički kabinet 'pun idiota'.

Labour visit to Essex | Foto: Victoria Jones/PRESS ASSOCIATION

Starmeru je slala i fotografije smeća te pisala: 'Prljavo je kao u kući Starmera'. Osim toga mu je napisala da se neće prestati žaliti, čak ni zbog najmanjih stvari te poručila: 'Tvoj život neće biti vrijedan življenja'. Poruke je slala i članovima vijeća Camdena.

Navodno je sve prijavljeno policiji.

Inače, serija 'Baby Reindeer' prati komičara Donnyja Dunna i njegovu vezu sa 'stalkericom' Marthom. Serija je snimljena po istinitoj priči Richarda Gadda, koji u seriji ima glavnu ulogu. U seriji je prikazano da je njihov odnos započeo u kafiću u kojem je on radio, a nakon što ju je počastio pićem, Martha ga je krenula uhoditi. Slala mu je brojne e-mailove, pojavljivala mu se na vratima, a kasnije i radila probleme. Zbog svog uhođenja je završila i u zatvoru, prema seriji.

Foto: promo

Međutim, Fiona se prošloga tjedna pojavila u emisiji Piersa Morgana te negirala sve što se u seriji dogodilo. Također je istaknula da će tužiti Netflix zbog serije. Rekla je kako je komičara upoznala samo tri puta te da mu je poslala nekoliko poruka u šali. Negirala je to da mu je poslala 41.000 e-mailova, kako je prikazano u seriji.

Foto: Piers Morgan/X