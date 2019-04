Pravi romantik: Toca je napisao Badi pismo, a ona je zaplakala

Vrijeme je za romantiku, rekao je Enis Bešlagić (44) u posljednjoj epizodi showa 'Superpara'. Muškarci su ženama pisali pismo ili ljubavnu pjesmicu. Nekome je to bilo lako, a neki su se namučili.

Foto: RTL

- Uhvatili smo se truda i olovke i na papir smo napisali što osjećamo prema vama i zašto vas volimo - počeo je razgovor Zvonimir ukućanima i dodao kako će njihove bolje polovice čuti njihove nježnije strane.

Foto: RTL

Tema je vrlo inspirativna, međutim tu temu je teško 'ugurati' u olovku - rekao je Toca koji se prvi 'uhvatio' govora i pročitao pismu za Badu.

- Zašto te volim? Volim te od dana kada te vidjeh. Volim te od poljupca na klupi u parku. Volim te sa borama. U ove dane jeseni života, to si ti, moja ljubav. Tvoj Tota - rekao je Toca i rasplakao Badu koja nije sumnjala da je Toca još uvijek takav romantičar.

Foto: RTL

- Ganulo me baš. Suze su mi naišle. Nisam očekivala od njega takve riječi - priznala je Bada ukućanima i poljubila svoga supruga dok su sustanari zapljeskali.

- Ako je ona bila šokirana nakon 37 godina braka, onda je Toca u sridu pogodio - izjavila je Jana, a s njom se složila i Matea.

- To je lijepo ako ju i dalje može dirnuti pjesmom, a Zvone je dodao kako pjesma uvijek može dirnuti ako je iskrena.

- Nisam očekivala ovako nešto od tebe, ovo pismo ću arhivirati - rekla je šokirana Toca. Nakon toga svoju ljubav izjavio je Zvonimir svojoj supruzi Matei.

Foto: RTL

- Zašto te volim? Kad malo bolje razmislim zašto te volim nećemo pričati o našim tijelima golima. Više me zanima ono što je unutra i da s tobom imam osmijeh do sutra. Volim te jer pokazuješ da si hladna, a zapravo unutra gori prava vatra. Volim tvoje oči duboke, kad se u njih zagledam moje srce utone. Volim te jer su ti namjere čiste, a srce iskreno, a misli bistre. Mogu do sutra pisati koliko mi se sviđaš, ali ne moram jer ti to uviđaš. Ljubavi moja, teško te opisat, ali zato je pjesme o tebi lako napisat - rekao je Zvonimir.

- Pjesma je jako lijepa, romantična iskrena, ima i mojih mana i vrlina u njoj - dodala je Matea. Nakon Zvonimira red je došao na Davoru da pročita svoje pismo. Odmah je upozorio Tinu da je u pjesmi umrla, što je nje iznenadilo.

Foto: RTL

- Svako jutro kada sunce vidim, sjetim se tebe negdje u daljini kako nam je lijepo bilo, samo sam sa tobom sretan bio. Volim te, volim i kada te nema, u srcu jednostavno previše uspomena. Duša mi prazna, puna boli, nikada više neće da voli. Zašto te volim anđele moj? Uvijek ću ostati samo tvoj - rekao je Davor i rasplakao Tinu.

- Davor je razvalio kao i uvijek - objasnila je Jana, a njen suprug dodao da njemu takve romantične stvari odgovaraju.

- Kakav Shakespeare, buraz - rekao je Davor i nasmijao sve. Tini je priznao da ako joj se ovo sviđa da će joj svaki dan napisati jednu pjesmu da si može napraviti zbirku. Kao posljednji za čitanje pisma ostao je Miroslav koji je priznao da se namučio pišući pismo.

Foto: RTL

- Papir je mastan jer sam se dobro oznojio da napiše ovo - priznao je Miroslav, pa krenuo čitati:

- Volim te zato što si takva - mila, draga i jako slatka. Kad god se okrenem, ljubavi prema tebi, uvijek imaš razumijevanja prema meni. Život sa tobom puni mi sreću, nikada te ostaviti neću. I tako, dan za danom, punih sedam godina, voli te tvoj Miki, ljubavi moja jedina - izjavio je Miroslav i raznježio Janu koja mu je priznala da zna da se namučio.

