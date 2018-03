Pravi Spielberg nam se vratio: Novi film dobio glasne ovacije

Ovog je vikenda u Austinu u Texasu otpočeo filmski festival South By Southwest. Redatelj Steven Spielberg tamo je nastupio sa svojim novim filmom, 'Igrač broj jedan'.

Puna dvorana od samog početka je pokazivala koliko su ljubitelji filma željeli vidjeti čime će nas majstor žanra ovaj put oduševiti. Nakon što je predstavio film zajedno s autorom knjige, Ernestom Clineom, Spielberg je konstatirao kako pred publikom nije samo film, već pravi doživljaj.

A po reakcijama publike može se zaključiti da će nam ove godine u kina dospjeti još jedno Spielbergovo remekdjelo, koje ćemo pamtiti u godinama koje dolaze.

Kritičari su istog trena krenuli skladati hvalospjeve na Twitteru, od kojih vam neke i donosimo

Well everyone relax, Ready Player One will indeed be the biggest thing in the world — Emily Yoshida (@emilyyoshida) March 12, 2018

Mark Rylance can shine in literally anything. That I will say. #ReadyPlayerOne #SXSW — Joanna Robinson (@jowrotethis) March 12, 2018

TOTALLY engrossed in every second of @readyplayerone. It is one of the most technically brilliant things I have EVER seen. Spielberg is one of the few directors who could orchestrate this kind of visual symphony that SO many people will enjoy. Pretty amazing.🎮 — Grae Drake (@graedrake) March 12, 2018

READY PLAYER ONE: So so so much movie. Sometimes too much but what I kept thinking over and over again was “my kids are gonna LOVE THIS.” It is joyous and thrilling for the people who it’s designed to joy and thrill. — Brian Tallerico (@Brian_Tallerico) March 12, 2018

A sama publika na festivalu je film, kao i Spielberga otpratila višeminutnim gromoglasnim ovacijama.

U novom Spielbergovom remekdjelu, 'Igrač broj 1', pratimo tinejdžera Wadea koji svoje dane provodi igrajući video igru u virtualnoj stvarnosti. Wade želi pobjeći u taj lažni svijet gdje korisnici vode idilične alternativne živote. A kada tvorac igre James Halliday umre, pa u oporuci ostavi svoje bogatstvo onome tko pobijedi u dobro smišljenom lovu na blago, mladi igrač dobit će priliku ostvariti svoj san.

U glavnim ulogama novog Spielbergovog filma nalaze se Tye Sheridan, Vin Diesel, Olivia Cooke te Hannah John-Kamen, a u sva bolja kina film dolazi 29. ožujka, u distribuciji Blitzfilma.

