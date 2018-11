Pravi špijun: Will Smith postat će najveći svjetski tajni agent

Blue Sky je filmska kompanija koja je isprva radila na video spotovima, kao i na TV reklamama. No od 1997. godine potpali su pod 20th Century Fox, s kojima su krenuli raditi i ozbiljnije stvar. Vrhunac tog rada bio je film 'Ledeno doba', koji je urodio i Oscarom za njihov trud. Taj film urodio je i nezaboravnom franšizom, koja je sveukupno iznjedrila četiri filma, kao i mnoge milijune dolara zarade.

A sada nam se taj studio vraća s filmom koji je posve različit od svih koje su do sada snimali. U pitanju je animirani film 'Špijunaža i kamuflaža', s Willom Smithom u glavnoj ulozi. Blue Sky je do sada snimao uglavnom animirane obiteljske filmove, tako da je film o špijunu koji nenadano postane golub u stvari povelik odmak od njihove uobičajene produkcije.

Foto: Twitter/Screenshot

'Špijunaža i kamuflaža' bazira se na kratkom filmu 'Pigeon: Impossible' iz 2009. godine, produkcijskog studija Mighty Coconut. Njegovi elementi su uklopljeni u novi film, o najboljem tajnom agentu na svijetu.

Pogledajte 'Pigeon: Impossible'

Super špijun Lance Sterling (Will Smith) i znanstvenik Walter Beckett (Tom Holland) su potpune suprotnosti. Lance je uglađen i opušten. Walter...nije. No Walter to nadoknađuje svojom inteligencijom i inovacijama, stvarajući super uređaje koje Lance koristi na svojim legendarnim misijama. No kad dođe do neočekivanih događaja, Walter i Lance odjednom se moraju osloniti jedan na drugoga. A ako ovaj čudan dvojac ne nauči surađivati, cijeli svijet će biti u opasnosti. 'Špijunaža i kamuflaža' je animirana komedija smještena u svijet internacionalne špijunaže.

Pogledajte prvi foršpan

Film u kina dolazi početkom rujna 2019. godine, u distribuciji Blitzfilma, a u engleskoj verziji osim Willa Smitha i Toma Hollanda glasove daju i Ben Mendelsohn (nastupa kao šerif od Nottinghama u novom filmu o Robinu Hoodu), Karen Gillan, Rashide Jones te DJ Khaleda i Masi Oka.

