'Pred bankrotom': Bekvalac je otkrila da ne zna s novcima...

Srpska pjevačica Nataša Bekvalac (38) trenutno ljetuje u Grčkoj sa svojim prijateljem, čime se 'pohvalila' fotografijama na svom Instagram profilu.

- Atmosfera pred mojim bankrotom - napisala je pjevačica u opisu jedne od objava.

U prošlosti je u više navrata otvoreno govorila kako ne zna raspolagati novcem. Nedavno je pjevač Saša Kovačević rekao nešto što je šokiralo mnoge njihove obožavatelje.

- Nataša me tražila sto eura za zajam, a budući da kod mene situacija nije sjajna, nisam joj mogao izaći u susret. Rekao sam joj da uvijek može jesti besplatno u mom restoranu - našalio se Saša.

Nataša se također oglasila povodom toga kazavši da joj Saša rekao da dok njega ima, ona i njezina djeca nikada neće biti gladni.

- Zadovoljna sam ponudom jer mi niti jedan muškarac dosad nije rekao nešto tako romantično - ispričala je pjevačica uz smijeh.

Inače, pjevačica iza sebe ima teško razdoblje. Sredinom travnja prošle godine, prijavila je bivšeg supruga Luku Lazukića (38) za fizički napad u stanu u Beogradu u kojem su zajedno živjeli. Ipak, Luka to nasilje nije htio priznati.

- Nataša je osmislila kako da me lažno optuži da bih u javnosti bio označen kao nasilnik. Motiv za ovo je novac. Nataša je ranije bila sklona samoozljeđivanju, ali sam ja takvo stanje pripisivao postporođajnoj depresiji. Sve sam joj tolerirao, gledao sam na to kao na njene hirove. Kobnog jutra, ja sam bio napadnut , nisam je udario, već sam je samo odmaknuo od sebe. Branio sam se jer me je izbezumljena udarala šakama po rukama. Bazdjela je na alkohol, a imam saznanja da je koristila narkotike - ispričao je Lazukić na suđenju prošle godine.