Pred Masterchef stigli okusi iz cijelog svijeta: Žiri je kušao čak i Gochujang Carbonaru...

Dok su neki kandidati u novoj audicijskoj večeri chefove Stjepana Vukadina, Marija Mihelja i Gorana Kočiša osvojili već prvim zalogajem, drugi su do prilike za nastavak natjecanja stigli zahvaljujući potencijalu koji su chefovi prepoznali unatoč pogreškama.

Bilo je i jelo koje chef Stjepan nije želio ni kušati, a večer je još jednom pokazala da na audiciji nije važno samo ono što na kraju završi na tanjuru, nego i sve što kandidati pokažu tijekom pripreme.

Franka Čule iz Zagreba odlučila je talijanskom klasiku dati azijski zaokret te je pripremila gochujang carbonaru. Tijekom kuhanja žiri je podsjetila na pobjednicu Endrinu Muqaj iz prošle sezone. No nakon kušanja u prvom je planu ostalo isključivo njezino jelo.

Foto: Luka Dubroja

- Izgled je fantastičan, ali okus... još je bolji - rekao je Goran, dok joj je Stjepan poručio: „Oduševljen sam.“ Franka je osvojila pregaču i zadovoljno zaključila: „Ukrcala sam se na taj vlak u novi smjer u mom životu, a to je kuhanje.“

Josip Jurčević chefovima je pripremio rižoto od boba. Njegova audicija nije prošla bez kritika.

- Niste pokazali da možete voditi sami sebe u kuhinji. Po meni ovi okusi nisu dovoljno dobri. Tako da ću, nažalost, reći ne - komentirao mu je Mario. Stjepan i Goran ipak su u Josipu vidjeli potencijal za učenje te su mu dali priliku za nastavak.

Foto: Luka Dubroja

- Greške koje sam napravio bile su pod stresom, ovo je danas bilo vrtićko kuhanje - priznao je Josip, sretan što je ostao u borbi za mjesto među najboljima.

Foto: Luka Dubroja

Prava mala drama odvijala se za radnom jedinicom Marije Jakšić s Brača. Njezini bao bunsi s piletinom nisu se razvijali prema planu, a u jednom trenutku činilo se da neće uspjeti dovršiti nijedan. Ipak, Marija je ostala pribrana i uspjela servirati jedan uspješan bao bun.

Foto: Luka Dubroja

- Baš onako brački – od tri, dođosmo na jedan - našalio se Stjepan, a zatim joj uputio veliki kompliment:

- Ostala si smirena, fokusirana i ponizna. Ispred sebe vidim ogroman potencijal. Bila bi ludost izgubiti kandidata kao što si ti.

Foto: Luka Dubroja

Mario i Goran složili su se s njim, pa je Marija osvojila pregaču. Unatoč prolasku, prema sebi je ostala kritična: „Mislim da mogu sto puta bolje i ovo ne prezentira mene kako će me vidjeti u MasterChef kuhinji.“

Ivan Sendić iz Daruvara pred žiri je stigao vrlo samouvjeren sa svojim kozicama u umaku od češnjaka i flatbread naanom.

Foto: Luka Dubroja

- Ne znam još osobu kojoj se to jelo nije svidjelo. Tako da ako im se ne svidi, onda je na njima, a ne do jela - rekao je prije kušanja.

Goran je pohvalio okus, ali i njegovu urednost za radnom jedinicom, dok je Stjepanu zasmetalo što Ivan nije dovoljno svjestan vlastitih pogrešaka te mu je dao „ne“. Presudan je bio Mario, koji je u njemu prepoznao potencijal za daljnji rad.

Foto: Luka Dubroja

- Dobio sam svoju priliku u MasterChefu i planiram je dobro iskoristiti i pobijediti - poručio je Ivan nakon osvojene pregače.

Talijan Christian de Rubeis chefovima je pripremio tortellone s ricottom i limunom uz buzaru od škampa.

- Od Talijana sam očekivao više tehnike u izradi tjestenine - primijetio je Stjepan, no okusi su ipak uvjerili sva tri chefa, pa je Christian s tri „da“ osvojio pregaču.

- Jako sam sretan, ali malo umoran - rekao je Christian nakon audicije.

Veliku borbu sa strahom vodila je Mireille Tomljanović iz Pule, koja se inače bavi slikanjem, a pripremila je file divljeg brancina uz toplu salatu od crvene leće, poriluka i suhih šljiva. Chefovi su tijekom cijele pripreme primjećivali njezinu nesigurnost. Goran je zaključio da ono što je pokazala nije dovoljno, dok je Stjepan, unatoč istom dojmu o jelu, odlučio nagraditi njezinu upornost. Presudio je Mario:

Foto: Luka Dubroja

- Imate maštovitost, borbeni jeste. Fali vam malo hrabrosti i nadam se da će moj 'da' u tome pomoći - Mireille je tako osvojila pregaču, što joj je donijelo prijeko potrebno samopouzdanje.

Foto: Luka Dubroja

- Nevjerojatno je što sam dobila pregaču. To je dokaz da to mogu - rekla je.

Egzotične okuse u audicijsku kuhinju donio je Thomas Andy Branson, koji živi u Škotskoj. Inspiriran putovanjima, pripremio je kokodu, jelo od sirove ribe s Papue Nove Gvineje.

Foto: Luka Dubroja

- Moje srce je otišlo u nekom drugom smjeru, sada sam organizator i voditelj putovanja, ali gastronomija je veliki aspekt putovanja -objasnio je Thomas, inače inženjer elektrotehnike. Iako su chefovi njegovu jelu zamjerili nedostatak snažnijih okusa, prepoznali su hrabrost i potencijal.

Foto: Luka Dubroja

- Dosta je ovo jelo blago. Lijepih je tekstura, ali fali snage okusa. Svidjelo mi se i hrabro je. Začini se mogu naučiti, zato ste i ovdje - rekao mu je Mario. Thomas je s tri „da“ osvojio pregaču i najavio: „Pregača je ovdje i rasturit ću do kraja.“

Mario Bojić iz Požege nije se proslavio pripremom teleće jetrice u vinskom umaku s palentom. Njegove kulinarske odluke izazvale su niz pitanja žirija. Jetricu je pripremao s bijelim vinom, a sokove koji su ostali u tavi nakon pečenja nije iskoristio kao bazu za umak. Najveći problem ipak je bila termička obrada mesa.

Foto: Luka Dubroja

- Neću kušati jelo jer jetrica je skoro pa sirova - rekao je Stjepan. Jelo nije zadovoljilo kriterije žirija i Mario je audiciju napustio bez pregače.

Foto: Luka Dubroja

Posljednji se chefovima predstavio Mihael Bilić. Pred žirijem je filetirao smuđa te ga poslužio na pireu od mrkve uz umak od limuna i vina. Iako je ribu dobro ispekao, Mario nije bio dovoljno impresioniran onime što je vidio te mu je dao „ne“. Stjepan i Goran u njemu su, međutim, prepoznali nešto više.

Foto: Luka Dubroja

- Vidio sam disciplinu, fokus, želju, strast i spremnost da promijeniš život i učiš - rekao mu je Stjepan. Njihova dva „da“ Mihaelu su donijela prolazak.

- Ova pregača mi je najveći poklon, ne mogu opisati koliko mi znači - rekao je nakon audicije.

Foto: Luka Dubroja

Još jedna audicijska večer tako je završila novim bijelim pregačama, ali i podsjetnikom da chefovi od budućih MasterChef kandidata traže mnogo više od samo jednog dobrog tanjura. Potencijal, fokus, sposobnost učenja i snalaženje kada stvari krenu po zlu pokazali su se jednako važnima, a kandidati koji su dobili priliku sada moraju dokazati da su je spremni i opravdati.

Tko će osvojiti preostale pregače, ne propustite doznati u ponedjeljak na Novoj TV, a dan prije na Nova Play!