Pred nama su finalne epizode serije 'U dobru i zlu': Evo što će se događati u velikoj završnici...

Pred nama su finalne epizode serije 'U dobru i zlu': Evo što će se događati u velikoj završnici...
Foto: NOVA TV

Sljedećeg tjedna, od ponedjeljka do srijede u 21:15 sati, na rasporedu su finalne epizode mnogima omiljene serije

Omiljena dramska serija „U dobru i zlu“ stigla je do svoje uzbudljive završnice. Intrigantna priča o dvostrukom životu, duboko skrivenim tajnama i snažnim odnosima koji su osvojili publiku, dolazi do svog konačnog raspleta.

Sljedećeg tjedna, od ponedjeljka do srijede u 21:15 sati, na rasporedu su finalne epizode serije koja je tijekom protekle dvije godine postala pravi domaći televizijski fenomen. Snažna glumačka postava među kojima su Filip Juričić, Ksenija Pajić, Iva Mihalić, Mirna Medaković i Enes Vejzović, svojim je upečatljivim i slojevitim likovima od samog početka držala publiku prikovanom uz ekrane.

Foto: NOVA TV

U završnim epizodama, Marina donosi tešku i sudbonosnu odluku. Počinje se pakirati i priprema za odlazak iz zemlje. Lorena je shrvana spoznajom koliko je daleko njezin biološki otac spreman ići, dok se u isto vrijeme Jakovu gubi svaki trag. Vuk preuzima inicijativu i daje obećanje da će ga pronaći i vratiti kući. Istodobno, Divna traži oprost od Ivane i Marine, dok se Veljko suočava s dubokom tugom i ne odustaje od nade u čudo koje bi moglo spasiti njegovu majku.

Veliko finale serije ne propustite sljedeći tjedan na Novoj TV!

DNEVNI PREGLED Evo što će se događati u petak u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će se događati u petak u vašim omiljenim sapunicama


 

Jesu li parovi iz 'Savršenog' još uvijek zajedno? Evo što oni kažu
GOTOVA 5. SEZONA

Jesu li parovi iz 'Savršenog' još uvijek zajedno? Evo što oni kažu

U petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' je Petar odabrao Anastasiju, a Karlo je za svoju pobjednicu odabrao Kaju. Prošle sezone se ljubav nije nastavila nakon što je show došao kraju, a ove?
FOTO One su pobijedile u showu 'Gospodin Savršeni'! Često vole pozirati u izazovnim izdanjima
DOBILE SU RUŽE

FOTO One su pobijedile u showu 'Gospodin Savršeni'! Često vole pozirati u izazovnim izdanjima

Iza nas je još jedna uzbudljiva i dramatična sezona 'Gospodina Savršenog'. Srce Karla osvojila je Kaja, dok je Petar posljednju ružu dao Anastasiji
FOTO Ovo su prošlogodišnje pobjednice 'Savršenog': Ovako sada izgledaju Maida i Vanja
USUSRET NOVOM FINALU

FOTO Ovo su prošlogodišnje pobjednice 'Savršenog': Ovako sada izgledaju Maida i Vanja

Došlo je vrijeme za veliko finale nove sezone 'Gospodina Savršenog', a dok čekamo posljednje ruže i proglašenje pobjednica, prisjetimo se dama koje su u prošloj sezoni ukrale srca tadašnjih 'Savršenih' Miloša Mićovića i Šime Eleza.

