Predsjednica srpskog žirija na Eurosongu poručila: 'Glasali smo glazbeno, a ne politički...'

Predsjednica srpskog stručnog žirija na ovogodišnjem Eurosongu, pjevačica i skladateljica Aleksandra Kovač, oglasila se na društvenim mrežama oko načina na koji je žiri glasao. Podsjetimo, stručni žiri iz Srbije nije dao niti jedan bod hrvatskim predstavnicama, grupi Lelek, dok je hrvatski stručni žiri srpskim predstavnicima dao 12 bodova. Kovač je u objavi istaknula da je inzistirala da ona i kolege 'glasuju glazbeno, a ne politički'.

- Čast mi je i zadovoljstvo što sam ove godine bila predsjednica srpskog žirija na izboru za Pjesmu Eurovizije 2026. Moji kolege i ja smo navijali za naše momke iz benda 'Lavina', koji su imali vrhunski nastup i pokazali svijetu kako Lavina prži! Također, inzistirala sam da moji kolege i ja glasujemo glazbeno, a ne politički, jer smo pozvani da stručno ocjenjujemo pjesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom politikom - napisala je Kovač.

- Svatko je glasao za sebe, na osnovu stručnog mišljenja. Dogovorili smo se da nitko ne zna glasove ostalih članova, da ne bi utjecali jedni na druge - poručila je.

Osim Kovač, u stručnom žiriju Srbije na Eurosongu 2026. su bili i Jelena Tomašević, Marija Marić (Mari Mari), Lora Hrkalović (Lorres), Ivan Mileusnić, Mateja Blažić i Dušan Alagić.

Lelek o bodovima: 'Izvođači postoje zbog publike'

Iako Lelekice nisu od srpskog stručnog žirija dobile niti jedan bod, publika iz Srbije im je dala maksimalan broj - 12 bodova. I same su djevojke za 24sata u nedjelju to komentirale.

- Izvođači postoje najviše radi publike, i pjesme postoje radi publike. Publika nam je dala 12 bodova i zbog toga možemo biti sretni - ispričale su nam Lelekice.