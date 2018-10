Kanye rekao da želi 7-ero djece i predsjedniku poklonio tenisice

Reper i modni dizajner Kanye West (41) i njegova supruga, reality zvijezda Kim Kardashian (37) ugandskom su predsjedniku Yoweriju Museveniju (79) u ponedjeljak u predsjedničkoj palači poklonili par bijelih tenisica iz Westove dizajnerske kolekcije, a Museveni im je tijekom susreta čija je tema bila promicanje turizma istočne Afrike oboma nadjenuo ugandska imena.

Kanye, koji je nedavno ime promijenio u Ye, u Ugandi će snimati dio materijala za sljedeći album, a na putovanju ga uz suprugu prati i kći North (5). Njegovo treće ime bit će Kanyesigye, što na svahiliju znači 'vjerujem', dok 'Kemigisha' znači 'ona s blagoslovom boga'.

Museveni se zahvalio na tenisicama na koje su se potpisali oboje supružnika te im poželio ugodan boravak u Ugandi. U jednom trenutku upitao je Westa koliko djece popularni roditelji žele imati, na što je West dogovorio da imaju troje, a želja mu je sedmero djece.

- Ne želim sedmero djece - ubrzo je odgovorila Kim. Par je u Ugandu doputovao u petak, a ondje će boraviti u luksuznom hotelskom kompleksu koji čine kolibe, a smješten je u nacionalnom parku s prekrasnom prirodom.

I welcome American entertainment stars Kanye West and @KimKardashian to Uganda. I held fruitful discussions with the duo on how to promote Uganda's tourism and the arts. I thank Kanye for the gift of white sneakers. Enjoy your time in Uganda. It is the true Pearl of Africa. pic.twitter.com/BO0iD0sFCP