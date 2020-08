Predstavljena je nova knjiga Borne Vujčića 'Od prvog čina - 20 godina kazališta Ulysses'

<p>Knjiga <strong>Borne Vujčića</strong> (27) 'Od prvog čina – 20 godina kazališta Ulysses', osobno svjedočanstvo toga pisca u povodu obilježavanja 20. obljetnice postojanja toga brijunskog ljetnog teatra, predstavljena je u ponedjeljak u Prosperovom vrtu na Velikom Brijunu.</p><p>Kad su 2001. <strong>Rade Šerbedžija</strong> (74) i <strong>Borislav Vujčić</strong> osnovali kazalište Ulysses, Borna Vujčić imao je sedam godina. Došao je toga ljeta na otok sa svojim roditeljima i u prvoj produkciji Ulyssesa, predstavi 'Kralj Lear', zajedno s drugom djecom glumaca i autora predstave prilično nevoljko igrao jednog od dvorskih dječaka.</p><p>Na naslovnici njegove knjige, objavljene u nakladi Ulyssesa, vidimo ga u tom kostimu <strong>Jagode Buić</strong>, s pogledom na brod koji premijernu publiku prvi put vozi na Mali Brijun – u prizoru i u trenutku u kojem je bilo teško zamisliti da će ta upravo započeta priča potrajati dva desetljeća.</p><p>Dvadeset godina i dvadeset Ulyssesovih kazališnih sezona kasnije, taj ondašnji dječak, a današnji pisac. napisao je svoju priču. Priča je to o ljudima zbog kojih onaj brod i dalje plovi i onima kojih više nema, o predstavama koje je publika gledala i o dramama iza kulisa, o stvaranju u zahtjevnim otočnim uvjetima i predrasudama koje prate Ulysses, urnebesnim anegdotama, o ljubavima, rastancima, ponovnim susretima, prijateljstvima, pijanstvima, suzama i radostima jednog kazališta i njegovoj dvadesetogodišnjoj plovidbi.</p><p>Od prvog do posljednjeg 'čina' njegove proze, knjiga čitatelje upoznaje s Kazalištem Ulysses iz jedne posebne, intimne perspektive.</p><p>- Topla, iskrena i autentična knjiga Borne Vujčića otkriva što se sve krije iza vela tajne koji obavija Brijune, gdje kazališna i životna čarolija traje od 2001. - ističu iz Ulyssesa.</p><p>Osim povijesti Ulyssesa, autor u knjizi iznosi niz zrelih digresija o teatru, umjetnosti, pa i životu općenito – dajući jasno do znanja koliko je neizostavnu ulogu u njegovom osobnom i umjetničkom razvoju imalo Kazalište Ulysses.</p><p>Knjigu su, uz autora, predstavili ravnatelj kazališta Ulysses i nakladnik,<strong> Duško Ljuština</strong>, novinar <strong>Saša Leković</strong>, te glumice <strong>Ksenija Marinković</strong> (54) i <strong>Dijana Vidušin</strong> (38).</p>