Preko showa je kupila kuću kraj Omiša i vratila se korijenima

S tri godine svidjela joj se Hrvatska, a na ljeto 2012. u nju se slijepo zaljubila. Jelena Žanko, podrijetlom Hrvatica, odmalena je živjela u Americi i prije nekoliko godina odlučila je kupiti kuću na Jadranu.

To i ne bi bila neka vijest da savršenu kuću nije tražila preko emisije “Mediterranean Life” i svoj mali raj na zemlji pronašla u naselju Mimice, nedaleko od Omiša. Iako se zbog posla u Americi još nije uspjela trajno preseliti, nada se kako će joj to uskoro poći za rukom. S lokalcima se odlično slaže, a svi se iznenade kad saznaju za njezine hrvatske korijene.

Foto: Privatni album

- Roditelji su Hrvati, žive u St. Louisu u Missouriju, ali dolazit će tu dok su živi, i to zbog ljubavi koji osjećaju prema svojoj domovini. Učili su me hrvatski i ja ga razumijem. Dapače, to je bio prvi jezik koji sam učila jer sam engleski počela učiti tek s pet godina u vrtiću. Ipak, ne mogu baš uvijek reći ono što želim. Zaljubila sam se u Hrvatsku i odlučila ovdje kupiti kuću. Drago mi je što sam izabrala Mimice jer to mjesto ima sve što mi treba. Nekoliko kafića, restorana, pošta, dućan, turistički ured, autobus kojim sam brzo povezana s velikim gradovima - kaže nam Jelena. Foto: Privatni album

Mama joj je oduvijek kuhala tradicionalna hrvatska jela pa ne čudi što je Jelena vrsni gurman. Probala je sve; od punjenih paprika, sarmi, manistre, hobotnica do janjetine na ražnju i pod pekom. Nema joj dražeg nego ljeti za ručak narezati pršuta, paškog sira, malo maslina i paprike. I sve to zaliti čašom gemišta. Ovog ljeta upoznala se i s burom.

- Iako se možemo bojati bure zbog toga što je snažna, mislim da svi vole čisti zrak koji bude nakon nje. Moje najstrašnije iskustvo s burom bilo je kad sam se vozila autocestom nedaleko od Zadra. Bacila mi je auto na drugi trak. Srećom, do mene nitko nije vozio - prisjetila se.

Foto: Privatni album

Sad kad je dobila uvid u hrvatski način života, a američki odavno ima jer najviše vremena provodi ondje, zaključila je kako je najveća razlika između Hrvatske i Amerike u tempu i širokom izboru.

- Dobar primjer je ‘kava za van’, koju Hrvati toliko ne uzimaju jer ako nemaju vremena uživati u kavi, jednostavno će je preskočiti. Širok izbor je također razlika. U američkim dućanima ste prisiljeni birati između 20 različitih vrsta jogurta. U Hrvatskoj ćete možda imati samo nekoliko vrsta, ali će svi biti jednako dobri i to je zapravo jedino važno - priča.

Foto: Privatni album

U slobodno vrijeme uživa u planinarenju, plivanju, istraživanju novih gradova pješice, ali i uči o hrvatskoj gastronomiji. Otkrila nam je i da je slobodna.

- Trenutačno nemam dečka, ali nemam ništa protiv da upoznam zgodnog, pametnog i zabavnog Hrvata - rekla nam je za kraj.

