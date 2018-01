Preko sto ih je krenulo na put no s puta se nije vratio nitko

Jedna od ekspedicija koje su obilježile širenje Britanskog carstva u 19. stoljeću svakako je bila i poznata Franklinova izgubljena ekspedicija na Sjever. Kapetan Sir John Franklin uputio se na istraživanje Arktika iz Engleske 1845. s dva broda, HMS Erebusom te HMS Terrorom.

Iskusan kapetan i istraživač, Franklin je već tri puta ranije bio na takvim istraživanjima, ali ovo je bio prvi put da putuje kao kapetan. Cilj misije bio je da se pronađe tzv. Sjeverozapadni prolaz, koji bi olakšao put oko Sjeverne Amerike. No pothvat se susreo s katastrofom.

Foto: Twitter/Screenshot

Poslije par ranih smrtnih slučajeva, brodovi su se našli okovani ledom u Viktorijinom prolazu blizu otoka kralja Williama. Cjelokupna ekspedicija, sa svih 129 ljudi, bila je izgubljena.

No to je službena priča, onu koju su prepričali britanski mornari koji su kasnije tuda plovili. Inuitski narod, Eskimi, koji su tamo živjeli, svjedočili su pravim događajima i užasu koji se odvio. Tu priču ćemo napokon i vidjeti.

Based on true events, the crew of a Royal Naval expedition faces #TheTerror in the upcoming AMC series from Ridley Scott ⚓️ https://t.co/xVCaKyX2vM pic.twitter.com/08Qnv566XX