Prekratka haljina? Šuput obukla rozu haljinicu, a obožavatelji joj poručili: 'Pokazala si previše...'

Prije jučerašnjeg nastupa u Tinjanu, pjevačica Maja Šuput Tatarinov (43) je počastila svoje fanove i s par snimaka na Instagram storyju u kojima im poručuje da se sprema na 'lom' s njima.

Foto: Maja Šuput/Instagram

U drugom kratkom videu je Maja koja napušta hotel u jako kratkoj ružičastoj haljini. Haljini koja je igrom slučaja previše otkrila. I brojni obožavatelji su primjetili nezgodu koja joj se dogodila.

Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja je jučer nastupila na Internacionalnom sajmu pršuta u Istri. Uz objavu dodala je: 'Nabrijavanje na feštu večeras. Tinjan here we come'.

Foto: Maja Šuput/Instagram

Inače, pjevačicu na malim ekranima možete pratiti u Supertalentu. Iz epizode u epizodu iznenađuje svojim odjevnim kombinacijama. Dosad je pokazala neke nevjerojatne odjevne kombinacije, poput kombinezona, 'koji to nije'...

- Kitim se samo svojim perjem - tom prilikom je poručila iz sobe u kojoj se sprema za emisiju.

Foto: Instagram

I nevjerojatni glam look za koji je odgovoran njezin prijatelj i stilist Marko Grubnić. On joj uređuje i mnogobrojne fotografije.

Foto: Instagram/Maja Šuput Tatarinov

Najčitaniji članci