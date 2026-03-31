Premijera kultnog "Matrixa" bila je prije 27 godina: Znate li tko je trebao utjeloviti Nea?

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving i Joe Pantoliano odigrali su legendarne uloge u serijalu filmova "Matrix". Prvi film serijala imao je američku premijeru 31. ožujka 1999. godine, a doživio je golemi uspjeh. Kritika je komentirala vizualne efekte, akcijske scene te sjajnu montažu, a film danas uživa kultni status. Na blagajnama kina diljem svijeta zaradio je preko 460 milijuna dolara te je postao najuspješniji film tvrtke Warner Bros. u godini objave.

Film prikazuje distopijsku budućnost u kojoj je čovječanstvo nesvjesno zarobljeno unutar Matrixa, simulirane stvarnosti koju su stvorili inteligentni strojevi kako bi kontrolirali ljude. Glavni lik, računalni haker Neo, otkriva istinu o stvarnosti nakon što ga misteriozni Morpheus uključi u pobunu protiv strojeva. Neo se suočava s temeljnim pitanjima o stvarnosti, slobodi i sudbini, dok istovremeno pokušava razumjeti svoju ulogu u ratu između ljudi i umjetne inteligencije

"Matrix" je osvojio je četiri Oscara te brojne druge nagrade uključujući BAFTA i nagradu Saturn. Sestre Lily i Lana Wachowski stoje iza režije i scenarija, a dijalozi iz filmova, simulirana stvarnost i filozofske rasprave o slobodnoj volji nakon njihova hita postale su svakodnevica društva. "Matrix" se smatra jednim od najboljih znanstvenofanstastičnih filmova svih vremena, a zbog kulturnog i povijesnog značaja je od 2012. godine upisan u Nacionalni filmski registar SAD-a.

Prva akcijska scena filma zahtijevala je od glumaca šest mjeseci treninga i snimljena je u četiri dana. Trinity je utjelovila Carrie-Anne Moss, a glumica je većinu akcijskih scena snimala sama, bez kaskadera. Na početku snimanja uganula je gležanj, no nikome to nije rekla kako ju ne bi zamijenili drugom glumicom.

Problema je imao i Keanu Reeves, koji je prije početka snimanja oštetio vratnu kralježnicu, zbog čega je morao na operaciju. Još se oporavljao kada se film počeo snimati, ali je inzistirao na treninzima te nije htio da ga ostatak ekipe čeka.

Film je gotovo u cijelosti snimljen u australskom Sydneyju. Zbog scene s helikopterom umalo su prekinuli čitavu produkciju. Naime, prema zakonima u New South Walesu, zračni prostor iznad Sydneyja je djelomično zabranjen, što produkcija nije poštovala. Zbog filma su na kraju mijenjali zakon.

Odabir glumaca nije tekao glatko kao što se naizgled čini. Uloga Nea prvo je ponuđena Willu Smithu, no on ju je odbio jer je prihvatio film "Wild Wild West". Sandra Bullock je odbila ulogu Trinity jer je čula kako je Smith u glavnoj ulozi, a nije htjela glumiti s njim. Na kraju je priznala kako je požalila svoju ulogu jer bi uživala na setu s kolegom Keanuom Reevesom, s kojim je glumila u filmu "Brzina". Carrie-Anne Moss ova je uloga donijela svjetsku slavu. Utoliko da nije mogla izlaziti iz kuće s naočalama za sunce jer su ju "proganjali" obožavatelji.