Premijera mjuzikla Cabaret na novoj sceni zagrebačkog HNK

Prije tjedan dana svečano je otvorena nova scena Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, a sad stiže prva premijera u novom prostoru. Na kazališne daske u Ulici Božidara Adžije 7a mjuzikl “Cabaret” publiku će odvesti u noćne prostore i zadimljene klubove kasnoga vajmarskog Berlina, u vrtlog zabave koja skriva slom i u intimu likova koji pokušavaju sačuvati ono najosobnije u vremenu koje im izmiče.

Foto: Marko Ercegović

Ovo kultno djelo, koje su stvorili John Kander (glazba), Fred Ebb (stihovi) i Joe Masteroff (libreto), temelji se na drami “I Am a Camera” Johna Van Drutena, napisanoj prema romanu Christophera Isherwooda “Goodbye to Berlin” (1939.).

U režiji i koreografiji Lea Mujića te uz glazbeno vodstvo Ivana Josipa Skendera, “Cabaret” 14. i 15. studenoga otvara novo poglavlje umjetničkog stvaranja na sceni HNK2 u suradnji Drame, Opere i Baleta, a u ovoj sezoni igrat će 20 puta.

Foto: Marko Ercegović

U glavnim ulogama su, među ostalim, Fabijan Komljenović, Ivan Čuić, Devin Juraj, Lana Ujević Telenta, Franka Batelić, Iva Jerković Oreški, Ivana Boban, Mirta Zečević, Tesa Litvan, Damir Markovina...

Tu je i veliki ansambl Baleta te je za ovu produkciju formiran ansambl Kit Kat Kluba, a orkestrom Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu ravnaju Ivan Josip Skender i Stjepan Vuger.