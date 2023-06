Preminuo je Paxton Whitehead: Britanski glumac bio je poznat po ulozi u hit seriji 'Prijatelji'

Foto: Youtube/Screenshoot

Osim što je glumio u mnogim televizijskim serijama poput 'Caroline in the City', 'The Drew Carey Show' i 'Mad About You', Paxton je glumio i na Broadwayu sve do 2018. godine

Britanski glumac Paxton Fraiser preminuo je u 86. godini, a vijest o smrti potvrdio je njegov sin Charles, prenosi Daily Mail. POGLEDAJTE VIDEO: Glumca mnogi pamte po ulozi Walthmana, šefa Rachel Green u seriji 'Prijatelji' te po ulozi doktora Campbella u seriji 'Fraiser'. Foto: Youtube/Screenshoot Paxton je rođen u engleskom selu East Malling 1937., a glumom se počeo baviti sa 17 godina. Osim što je glumio u mnogim televizijskim serijama poput 'Caroline in the City', 'The Drew Carey Show' i 'Mad About You', Paxton je glumio i na Broadwayu sve do 2018. godine. Glumac je dobio i nominaciju za nagradu 'Tony', a glumio je i Sherlocka Holmesa 1978. i 1979. godine, koji je imao 236 izvedbi u kazalištu Helen Hayes. Foto: Youtube/Screenshoot