Preminula Bondova djevojka: Pronašli je u pariškom stanu...

Francuska glumica Claudine Auger preminula je u 78. godini u svojem domu u Parizu prošlog četvrtka. Agencija 'The Time Art' objavila je tužnu vijest, a uzrok smrti još uvijek nije poznat.

Foto: COADIC GUIREC/PIXSELL

Claudine je najpoznatija po ulozi Dominique Derval Domino u filmu o James Bondu iz 1956. godine 'Thunderball', a snimila je još brojne filmove poput 'Salt On Our Skin', 'Secret Places', 'The Cats'. Njezina posljednja uloga bila je u francuskom filmu 1997. godine 'The Red and The Black' gdje je glumila Madame de Fervaques.

Prije nego što je uskočila u glumačke vode, Claudine je radila kao manekenka, a 1958. godine pobijedila je Miss World izboru ljepote.

Foto: youtube screenshot

Claudine je bila dva puta u braku - prvi s redateljem Pierrom Gesparodm-Huitom i drugi s britanskim biznismenom Peterom Brentom s kojim je ostala punih 20 godina sve do njegove smrti 2008. godine. Iz braka s Peterom, Claudine ima kćer Jessicu Claudine Brent (28).