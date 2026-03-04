Preminula glumica i supermodel Annabel Schofield u 63. godini

Supermodel i zvijezda serije "Dallas" Annabel Schofield preminula je u dobi od 62 godine nakon borbe s rakom. Schofield, koja se pojavljivala na naslovnicama časopisa Vogue i glumila u kampanjama za velike brendove poput Yves Saint Laurenta, umrla je 28. veljače u Los Angelesu, kako je izvijestio Page Six.

Glumica je u objavi na stranici GoFundMe otkrila kako je u srpnju, usred trogodišnje borbe, saznala da joj se rak proširio na mozak. Tijekom svoje bolesti, na toj je stranici redovito dokumentirala svoje zdravstveno stanje. U svojoj posljednjoj objavi, 18. siječnja, obavijestila je svoje obožavatelje da je imala operaciju kojom su joj uklonili veliku masu iz nosne šupljine. Napisala je da se osjeća "prilično nestabilno i slabo", ali i da osjeća olakšanje što ponovno može disati kroz nos.

Foto: Profimedia

Rođena u Walesu, Schofield je tijekom karijere glumila u reklamama za brendove kao što su Rimmel, Revlon i Boots No.7. Posebno je postala poznata po ulozi u televizijskoj reklami za Bugle Boy Jeans, u kojoj je, vozeći crni Ferrari kroz pustinju, izgovorila rečenicu: "Oprostite, jesu li to Bugle Boy traperice koje nosite?".

Nakon preseljenja u Los Angeles, Schofield je dobila ulogu Laurel Ellis u popularnoj seriji "Dallas", pojavivši se u dvanaest epizoda tijekom 1988. godine. Glumila je i u filmovima "Dragonard", "Solar Crisis" i "Eye of the Widow" te u jednoj epizodi serije "Dangerous Curves" 1992. godine. Okušala se i u produkciji te je bila dio tima koji je radio na filmovima "Braća Grimm", "Doom" i "Grad svjetla".

Foto: IFA Film

Od Schofield se oprostila Melissa Richardson, vlasnica agencije Take Two, koja ju je zastupala na početku karijere.

​- Nikada se nije promijenila od slatke sedamnaestogodišnje djevojke iz Walesa koju sam prvi put srela. Bila je izravno odana, brižna i, iznad svega, nevjerojatna ljepotica. Znala je svoj zanat. Bila je najbolja - rekla je Richardson.