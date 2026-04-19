Preminula je Danijela Car, bila je ikona hrvatske modne scene

Preminula je ikona hrvatske modne scene, Danijela Car, javlja portal Miss7. Bila je osnivačica brenda Linea Exclusive, a njene kreacije opisuju se kao izrazito ženstvene i elegantne. S više od 40 godina iskustva gradila je kultno ime, a njena filozofija temeljila se na ljubavi prema poslu i predanosti. Svoju je strast prema modi naslijedila od majke, a talent za kreiranje pokazivala je od najranije dobi.

S njome su kroz godine radili ugledni dizajneri kao što su Zoran Mrvoš i Dalibor Betti, a iako je njen brend najpoznatiji po svečanim haljinama, u ponudi je imao i uspješnu poslovnu liniju. Obiteljsku je tradiciju nastavila njena kći Irina Car.

Kako navodi Miss7, Car je bila pionirka visoke mode u Hrvatskoj, koju je donijela u Lijepu Našu iz svjetskih modnih prijestolnica, a kroz desetljeća predanog rada su brojna lica s estrade nosila njene kreacije

Među njima se ističu Branka Bebić, Mirjana Hrga, Jelena Rozga, Danijela Trbović, Indira, Vanna, Ecija Ojdanić, Anica Kovač i mnogi drugi. Brend je kroz godine osvajao i prestižne nagrade i priznanja.