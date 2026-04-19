Danijela Car bila je osnivačica brenda Linea Exclusive. Svoju je strast naslijedila od majke, a obiteljsku tradiciju nastavila je njena kći Irina...
Preminula je Danijela Car, bila je ikona hrvatske modne scene
Preminula je ikona hrvatske modne scene, Danijela Car, javlja portal Miss7. Bila je osnivačica brenda Linea Exclusive, a njene kreacije opisuju se kao izrazito ženstvene i elegantne. S više od 40 godina iskustva gradila je kultno ime, a njena filozofija temeljila se na ljubavi prema poslu i predanosti. Svoju je strast prema modi naslijedila od majke, a talent za kreiranje pokazivala je od najranije dobi.
S njome su kroz godine radili ugledni dizajneri kao što su Zoran Mrvoš i Dalibor Betti, a iako je njen brend najpoznatiji po svečanim haljinama, u ponudi je imao i uspješnu poslovnu liniju. Obiteljsku je tradiciju nastavila njena kći Irina Car.
Kako navodi Miss7, Car je bila pionirka visoke mode u Hrvatskoj, koju je donijela u Lijepu Našu iz svjetskih modnih prijestolnica, a kroz desetljeća predanog rada su brojna lica s estrade nosila njene kreacije
Među njima se ističu Branka Bebić, Mirjana Hrga, Jelena Rozga, Danijela Trbović, Indira, Vanna, Ecija Ojdanić, Anica Kovač i mnogi drugi. Brend je kroz godine osvajao i prestižne nagrade i priznanja.
