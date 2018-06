Preminula je Eunice Gayson, prva Bond djevojka u povijesti

Glumica Eunice Gayson preminula je u 90. godini, objavila je službena stranica James Bond franšize.

- Tužni smo jer nas je napustila prva Bond djevojka, koja je igrala Sylviu Trench u filmovima 'Dr. No' i 'Iz Rusije s ljubavlju' - napisali su producenti Michael G. Wilson i Barbara Broccoli u priopćenju.

Comment from Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are so sad to learn that Eunice Gayson, our very first 'Bond girl' who played Sylvia Trench in DR. NO and FROM RUSSIA WITH LOVE has passed away. Our sincere thoughts are with her family.” pic.twitter.com/W0UOcDEuZq