U DOBI OD 77 GODINA

Preminula je francuska glumica Nathalie Baye: Glumila je i u filmu 'Uhvati me ako možeš'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: dpa

Višestruka dobitnica prestižne nagrade César, francuska glumica Nathalie Baye, čija je filmografija opsežna i međunarodno poznata, umrla je u dobi od 77 godina u Parizu, objavila je u subotu njezina obitelj

Admiral

Nathalie Baye je umrla od posljedica neurodegenerativne bolesti - demencije Lewyjevih tjelešaca, koja se manifestira kao kombinacija Alzheimerove i Parkinsonove bolesti.  Umrla je u petak navečer okružena članovima obitelji u svome pariškom domu, rekla je njezina kći Laura Smet.

Cannes: 69. Cannes Film Festival, predstavljanje filma Juste Fin Du Monde
Foto: Dave Bedrosian/DPA

Premda se nije voljela previše javno eksponirati, oslobodila se svojega klasičnog i decentnog imidža kako bi dala mašti na volju i izgradila impresivnu filmografiju. Surađivala je i glumila u filmovima Françoisa Truffauta ("Dan za noć"), Xaviera Dolana ("Samo je kraj svijeta"), Bertranda Bliera ("Naša priča"), Tonie Marshall ("Institut za ljepotu Venus") i Claudea Chabrola ("Cvijet zla").

Nakratko se okušala u glumi i u Hollywoodu gdje je utjelovila majku Leonarda DiCaprija u Spielbergovu filmu "Uhvati me ako možeš".

Prvi zapaženu ulogu ostvarila je 1973. u filmu Françoisa Truffauta "Dan za noć", a njezina slava naglo je porasla nakon filma "Neka se spašava tko može" 1980. godine.

Cannes: 65. Cannes Film Festival, premijera filma Reality
Foto: Hahn-Marechal-Nebinger

Njezini će je sugrađani pamtiti i kao bivšu partnericu pjevača Johnnyja Hallydaya (1982.-1986.) i višestruku dobitnicu nagrade César. Prestižni kipić osvajala je triput zaredom 1981. do 1983.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

