Umrla je legendarna Ksenija Urličić, TV voditeljica i urednica

Preminula je Ksenija Urličić, legendarna televizijska urednica i voditeljica. Napustila nas je u 87. godini, svega nekoliko tjedana nakon supruga Ivice, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag na hrvatskoj medijskoj sceni, javlja Jutarnji list. Njezin odlazak označava kraj jedne ere, a ostat će upamćena kao "Čelična lady" HRT-a, žena koja je oblikovala zlatno doba zabavnog programa.

Ova rođena Splićanka karijeru je započela gotovo slučajno. S petnaest godina glumila je u filmu "Mala Jole", no naporno snimanje trajno ju je odgovorilo od glume. Ipak, taj ju je angažman 1958. godine doveo do audicije za spikericu na Televiziji Zagreb. Korak po korak, od najavljivačice je napredovala do pozicije glavne urednice Zabavnog programa, gdje je njezina beskompromisna radna etika došla do punog izražaja.

Zagreb: Dolazak uzvanika na dodjelu medijske nagrade "Večernjakova ruža" u Hrvatskom narodnom kazalištu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nadimak "Željezna Lady" zaradila je zbog stroge discipline i visokih standarda. U produkciji velikih projekata uživo nije bilo prostora za pogreške. Sama je priznala da je suradnicima znala biti naporna, no njezin je pristup donosio rezultate. Bivši suradnik Mirko Fodor ranije se prisjetio kako je njezin sustav funkcionirao.

​- Točno se sve znalo. Završi emisija navečer, a u devet ujutro je već sastanak za novu. I to je funkcioniralo savršeno - rekao je Fodor.

Sama Urličić objasnila je da je njezina strogoća bila nužnost, a ne odraz karaktera.

​- To je bilo takvo vrijeme da se moralo raditi kao u vojsci, disciplinirano. Neki su suradnici bili nestašni i morali su imati jačeg mentora, a to sam bila ja. Trebalo ih je držati pod kontrolom - izjavila je jednom.

Njezino nasljeđe živi kroz emisije koje je stvorila i koje su obilježile devedesete. "Sedma noć" bila je prvi televizijski spektakl u Hrvatskoj, show zbog kojeg su ulice bile prazne. Smatra se "majkom" Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, kojemu je i dala ime po skladateljici Dori Pejačević.

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Uvela je i nove formate koji su postali hitovi: "Kruške i jabuke" kao prvi kulinarski dvoboj te "Treća sreća" kao prvu licencnu emisiju. Njezin urednički potpis bio je vidljiv i tijekom Domovinskog rata. Tjedan dana nakon operacije Oluja producirala je recital "Pozdrav tebi, Zvonimirov grade" na kninskoj tvrđavi, za što joj je predsjednik Franjo Tuđman uručio medalju Oluja. Lansirala je karijere brojnih voditelja, a njezin utjecaj na hrvatsku pop-kulturu ostaje nemjerljiv.

U mirovinu je otišla 2001. godine, nakon više od četrdeset godina na televiziji. Mir je pronašla u obiteljskom životu i svojoj velikoj ljubavi - vrtu. Sa suprugom Ivom, koji je preminuo prije manje od tri tjedna, inženjerom kojeg je zvala svojim "životnim korektivom", uređivala je vrt od 800 četvornih metara koji je bio njezin ponos i za koji je dobivala nagrade.

Zagreb: Ksenija Urli?i? u svom vrtu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/ilustracija

Bila je majka dviju kćeri, Katarine i Nede, te baka šestero unučadi kojima je bila iznimno posvećena. Posljednjih godina borila se sa zdravstvenim problemima, a 2023. preživjela je stanje koje su liječnici opisali kao korak do moždanog udara.

*uz korištenje AI-ja



