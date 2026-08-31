Obavijesti

Show

Komentari 10
U 87. GODINI

Umrla je legendarna Ksenija Urličić, TV voditeljica i urednica

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Umrla je legendarna Ksenija Urličić, TV voditeljica i urednica
9
Foto: Luka Stanzl/Pixell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Njezin odlazak označava kraj jedne ere, a ostat će upamćena kao "Čelična lady" HRT-a,

Admiral

Preminula je Ksenija Urličić, legendarna televizijska urednica i voditeljica. Napustila nas je u 87. godini, svega nekoliko tjedana nakon supruga Ivice, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag na hrvatskoj medijskoj sceni, javlja Jutarnji list. Njezin odlazak označava kraj jedne ere, a ostat će upamćena kao "Čelična lady" HRT-a, žena koja je oblikovala zlatno doba zabavnog programa.

Ova rođena Splićanka karijeru je započela gotovo slučajno. S petnaest godina glumila je u filmu "Mala Jole", no naporno snimanje trajno ju je odgovorilo od glume. Ipak, taj ju je angažman 1958. godine doveo do audicije za spikericu na Televiziji Zagreb. Korak po korak, od najavljivačice je napredovala do pozicije glavne urednice Zabavnog programa, gdje je njezina beskompromisna radna etika došla do punog izražaja.

Zagreb: Dolazak uzvanika na dodjelu medijske nagrade "Večernjakova ruža" u Hrvatskom narodnom kazalištu
Zagreb: Dolazak uzvanika na dodjelu medijske nagrade "Večernjakova ruža" u Hrvatskom narodnom kazalištu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nadimak "Željezna Lady" zaradila je zbog stroge discipline i visokih standarda. U produkciji velikih projekata uživo nije bilo prostora za pogreške. Sama je priznala da je suradnicima znala biti naporna, no njezin je pristup donosio rezultate. Bivši suradnik Mirko Fodor ranije se prisjetio kako je njezin sustav funkcionirao.

​- Točno se sve znalo. Završi emisija navečer, a u devet ujutro je već sastanak za novu. I to je funkcioniralo savršeno - rekao je Fodor.

Sama Urličić objasnila je da je njezina strogoća bila nužnost, a ne odraz karaktera.

​- To je bilo takvo vrijeme da se moralo raditi kao u vojsci, disciplinirano. Neki su suradnici bili nestašni i morali su imati jačeg mentora, a to sam bila ja. Trebalo ih je držati pod kontrolom - izjavila je jednom.

Njezino nasljeđe živi kroz emisije koje je stvorila i koje su obilježile devedesete. "Sedma noć" bila je prvi televizijski spektakl u Hrvatskoj, show zbog kojeg su ulice bile prazne. Smatra se "majkom" Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, kojemu je i dala ime po skladateljici Dori Pejačević.

storyeditor/2022-02-15/PXL_150222_92009686.jpg
storyeditor/2022-02-15/PXL_150222_92009686.jpg | Foto: pixsell/press associatio

Uvela je i nove formate koji su postali hitovi: "Kruške i jabuke" kao prvi kulinarski dvoboj te "Treća sreća" kao prvu licencnu emisiju. Njezin urednički potpis bio je vidljiv i tijekom Domovinskog rata. Tjedan dana nakon operacije Oluja producirala je recital "Pozdrav tebi, Zvonimirov grade" na kninskoj tvrđavi, za što joj je predsjednik Franjo Tuđman uručio medalju Oluja. Lansirala je karijere brojnih voditelja, a njezin utjecaj na hrvatsku pop-kulturu ostaje nemjerljiv.

U mirovinu je otišla 2001. godine, nakon više od četrdeset godina na televiziji. Mir je pronašla u obiteljskom životu i svojoj velikoj ljubavi - vrtu. Sa suprugom Ivom, koji je preminuo prije manje od tri tjedna, inženjerom kojeg je zvala svojim "životnim korektivom", uređivala je vrt od 800 četvornih metara koji je bio njezin ponos i za koji je dobivala nagrade.

Zagreb: Ksenija Urli?i? u svom vrtu
Zagreb: Ksenija Urli?i? u svom vrtu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/ilustracija

Bila je majka dviju kćeri, Katarine i Nede, te baka šestero unučadi kojima je bila iznimno posvećena. Posljednjih godina borila se sa zdravstvenim problemima, a 2023. preživjela je stanje koje su liječnici opisali kao korak do moždanog udara.

*uz korištenje AI-ja
LEGENDARNA VODITELJICA I UREDNICA Ksenija Urličić za 24sata: Više ne pratim izbore za ljepotu, sad mi je život mirniji i jednostavniji
Ksenija Urličić za 24sata: Više ne pratim izbore za ljepotu, sad mi je život mirniji i jednostavniji


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Umro je Stjepan Jimmy Stanić
ODLAZAK LEGENDE (97)

Umro je Stjepan Jimmy Stanić

Stjepan Jimmy Stanić rođen je u Zagrebu 1929., glazbom se bavio od mladosti. Umro je u 98. godini, a do posljednjeg trenutka je nastupao
FOTO Ivana Knoll u grudnjaku i štiklama na povodcu 'prošetala bijesnu zvijer' na četiri kotača
VOLI SKUPE AUTOMOBILE

FOTO Ivana Knoll u grudnjaku i štiklama na povodcu 'prošetala bijesnu zvijer' na četiri kotača

Ivana Knoll objavila je seksi spot za svoj novi singl 'McLaren'. Isti video snimale su prije par godina mnoge djevojke. U vrućim hlačicama, Ivana na povodcu drži sportski automobil koji polako vozi za njom
U ljetnom izdanju: Harrelson je na privatni let u Osijek stigao u papučama i košulji s cvjetićima
UŽIVAO U HRVATSKOJ

U ljetnom izdanju: Harrelson je na privatni let u Osijek stigao u papučama i košulji s cvjetićima

Osječka aviokompanija koja se bavi privatnim čarter letovima na Facebooku se pohvalila kako im je Harrelson bio gost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026