Preminula majka Jeffa Bezosa: 'Uvijek je davala više nego što je ikada tražila, jako me voljela'

Majka Jeffa Bezosa, Jacklyn Gise Bezos, umrla je u četvrtak nakon duge borbe s demencijom Lewyjevih tjelešaca, objavio je osnivač Amazona. Imala je 78 godina.

Jacklyn Bezos bila je okružena obitelji kada je umrla u svom domu u Miamiju, napisao je njezin sin u dirljivoj objavi na Instagramu.

- Odrastala je brže nego što je uobičajeno, kad je postala moja majka sa 17 godina. Nije joj bilo lako, ali uspjela je. Jako me voljela, dovela je mog nevjerojatnog tatu u tim, a zatim je dodala moju sestru i brata na svoj popis ljudi koje treba voljeti, čuvati i njegovati. Do kraja života, taj popis ljudi koje treba voljeti nikada nije prestao rasti. Uvijek je davala puno više nego što je ikada tražila - napisao je Jeff Bezos u objavi na društvenim mrežama

U osmrtnici objavljenoj u okviru 'Bezos Scholars Programa' spominje se samohrana majka kao cjeloživotna edukatorica usmjerena na odgoj i razvoj dječjeg uma kroz program koji djeluje u SAD-u i Africi.

- Zajedno možemo promijeniti putanju cijele generacije - napisala je, prema stranici.

Predana majka bila je osnivačica Zaklade obitelji Bezos, čija je izričita misija pomoći 'mladima da ostvare svoj puni potencijal i smisleno doprinesu društvu'. Jacklyn Bezos iza sebe je ostavila supruga Mikea, djecu Jeffa, Christinu i Marka, jedanaestero unučadi i jedno praunuče.

Obitelj je zamolila ožalošćene da, u znak sjećanja na Jacklyn Bezos, podrže neprofitnu organizaciju ili učine neko dobro djelo.