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Preminula je Splićanka Branka Čikeš. Bila je hit u Supertalentu

Piše 24sata,
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Preminula je Splićanka Branka Čikeš. Bila je hit u Supertalentu
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Foto: NOVA TV
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Splićani su Branku pamtili po šeširima, humoru i pjesmama Miše Kovača, a šira javnost upoznala ju je nakon nastupa u 'Supertalentu'

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Split se oprašta od Branke Čikeš, jednog od svojih najupečatljivijih gradskih lica. Tužnu vijest o njezinoj smrti objavila je Televizija Jadran. Splićani će je pamtiti po osebujnom stilu, šeširima, cigareti u ruci i šalama kojima je često zabavljala ljude oko sebe. Voljela je i zapjevati, a posebno pjesme Miše Kovača, prisjetili su se s Televizije Jadran.

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Šira javnost upoznala ju je 2021. godine u 'Supertalentu'. Branka je tad ispričala da se prijavila nakon što je na televiziji vidjela Maju Šuput kako poziva gledatelje da se okušaju u showu. Čim je stala pred žiri, obratila se Maji, koja ju je zbunjeno upitala: 'Znamo li se mi?'.

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Branka joj je spremno odgovorila: 'Reklama je bila na televiziji, i vi kažete, prijavite se, i ja sam se prijavila'. Nakon toga je zapjevala pjesmu 'Nima Splita do Splita'. Maja joj je nakon nastupa poručila da će biti hit večeri, a Branka je žiri dodatno iznenadila kad je otkrila gdje je radila.

- Radila sam u zatvoru, soba 206, peti kat, uštimavala pare, oni su krali milijune - izjavila je. Dok se Maja nasmijala, Martina Tomčić Moskaljov ostala je u nevjerici, ponavljajući: 'Što, što, što?'.

Martina joj je na kraju priznala da je osebujna, ali joj je poručila da njezinu pjevačkom talentu ipak nema mjesta u 'Supertalentu'. Branka nije prošla dalje, no nije se dala obeshrabriti te je najavila da će se ponovno prijaviti i ponovno zapjevati.

Foto: NOVA TV

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