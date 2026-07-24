Preminula majka Bena i Caseyja Afflecka: Imala je rak gušterače

Chris Anne Affleck, majka glumaca Bena i Caseyja Afflecka, preminula je u 84. godini, 2. lipnja nakon što joj je u prosincu dijagnosticiran rak gušterače.

Chris je rođena kao Christine Anne Boldt u New Yorku u prosincu 1942. Diplomirala je na Sveučilištu Harvard, a čak 35 godina radila je kao učiteljica u državnim školama prije nego što je otišla u mirovinu 2008. godine. Pod utjecajem svog očuha Sama cijeli je život bila predana aktivistica za građanska prava. Godine 1964. sudjelovala je u kampanji Freedom Summer u Mississippiju, gdje je podučavala pismenost. Ni nakon umirovljenja nije odustala od aktivizma. Podržavala je studentsku aktivističku skupinu svoje unuke, sudjelovala u kampanji Baracka Obame, bila organizatorica udruge Alliance for Water Justice in Palestine te članica upravnog odbora projekta Sustainable Cape u Truru, u saveznoj državi Massachusetts.

- Chris je bila ponosna na postignuća svojih potomaka, ali ju je posebno veselilo kada su propitivali autoritet, suprotstavljali mu se ili mu se domišljato znali suprotstaviti - piše u osmrtnici koju je objavio The Hollywood Reporter.

Bila je u braku s Timothyjem Affleckom, s kojim je dobila sinove Bena (53) i Caseyja (50). Razveli su se kada je Benu bilo 12 godina.

Chris je snažno podržavala glumačke karijere svojih sinova. Upravo je ona pomogla Benu napraviti prve korake u svijetu glume povezavši ga s direktoricom castinga Patty Collins, s kojom je dijelila studentsku sobu na Harvardu.

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- Počeo sam glumiti kao dijete zahvaljujući pomalo slučajnoj okolnosti. Mamina prijateljica bila je direktorica castinga, pa sam dobio nekoliko manjih uloga koje su mi dale priliku da nastavim ako to poželim - ispričao je jednom Ben Affleck. Kada su bili nominirani za Oscara za scenarij filma 'Dobri Will Hunting', prijatelji Ben Affleck i Matt Damon, na dodjelu su poveli svoje mame.

- Sjedili smo pokraj naših mama i pobijedili. Zagrlili smo ih. Sjećam se da su svi govorili kako je to nešto posebno, a nama je bilo sasvim prirodno. Koga bismo drugog poveli? - prisjetio se te večeri Affleck.

Prema osmrtnici, najveća joj je želja bila dočekati maturu unuka Atticusa, što joj se i ostvarilo. Samo dva dana prije smrti, prisustvovala je svečanosti. Iza sebe je ostavila petero unučadi: Caseyevo djecu Indianu (22) i Violet (20) te Benovu djecu Atticusa (18), Fina (17) i Sama (12).