Olympia Dukakis preminula je u 89. godini nakon duge borbe s narušenim zdravljem, otkrio je njezin brat Apollo Dukakis.

- Moja voljena sestra, Olympia Dukakis, umrla je jutros u New Yorku. Nakon mnogo mjeseci narušenog zdravlja napokon je u miru i sa svojim suprugom Louisom Zorich - napisao je Apollo.

Većinu svoje karijere provela je u kazalištima, a tek u 50-im godinama okušala se u serijama i filmovima.

Glumica je u toj svojoj kratkoj filmskoj karijeri skupila brojne filmske nagrade. Dobila je Oscara za najbolju sporednu glumicu u romantičnoj komediji 'Opčinjena mjesecom' kao majka mlade udovice koju glumi pjevačica Cher (74). Dukakis je to također donijelo Zlatni globus i nominaciju za BAFTA-u.

Ostat će zapamćena i po filmu 'Čelične magnolije' u kojoj su glumili i Julia Roberts, Shirley MacLaine, Sally Field i Daryl Hannah, a za koji je također dobila brojna priznanja.

Nominirana je za Emmyja u filmovima 'Lucky Day' i mini serijama 'More Tales of the City' i 'Ivana Orleanska'. Olympia je dobila i svoju zvijezdu na Hollywoodskoj Stazi slavnih.

Brojni poznati glumci izrazili su žaljenje zbog smrti oskarovke.

Glumica i pjevačica Cher (74) emotivnom porukom oprostila se od svoje prijateljice.

- Olympia je glumila moju mamu u filmu 'Opčinjena mjesecom, a iako je u tom filmu glumila patnicu, stalno smo se smijali. Pričala bi mi koliko je voljela Luoisa, svog zgodnog i talentiranog muža. Razgovarale smo prije tri tjedna. Počivaj u miru, draga - napisala je Cher na Twitteru.

I oskarovka Viola Davis (55) oprostila se od kolegice. Napisala je da je Olympia bila odlična glumica i da je rad s njom bio istinski užitak.

- Svi smo morali podići glumu na novu razinu kvalitete kad bi igrali s Olympijom - rekla je Viola.