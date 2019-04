Preminula pjevačica (35) koja je dvaput transplantirala pluća

Američka operna pjevačica Charity Tillemann-Dick, kojoj je nadimak bio Sunshine, u srijedu ujutro preminula je u 36. godini, javlja BBC. Roditelji su potvrdili nesretne vijesti.

- Ovog jutra zastor života spustio se nad jednom od njegovih heroina. Naša voljena Charity preminula je uz svog supruga, majku i rođake pored sebe i Sunčeve zrake na svom licu. Naša srca su slomljena. U ovom trenutku, svijet je mračno mjesto, ali zrake svjetlosti naše Charity dosežu dalje od njezinog tragičnog finala na zemaljskoj sceni. Njezino svjetlo nastavit će osvjetljavati srca tisuća ljudi i na taj način ona će uvijek biti s nama. Charity je naš heroj, volimo je - piše u priopćenju obitelji.

Foto: Facebook

Charity se godinama borila s plućnom hipertenzijom, povećanim tlakom u plućnoj cirkulaciji. Dva puta je išla na presađivanje pluća. Iako transplantirana pluća mogu izdržati do pet godina nakon operacije, njezina su počela zakazivati svega nekoliko mjeseci nakon. Liječnici su joj govorili da neće preživjeti, ali ona nije gubila nadu i dok je čekala nova pluća i dalje je pjevala. Nastupala je diljem Sjedinjenih Američkih Država, Europe i Azije...

Foto: Facebook

Kada joj je bilo dvadeset godina pojavili su se prvi simptomi plućne hipertenzije. To je utjecalo i na rad njezina srca koje je nateklo na tri i pol normalne veličine. Liječnici su joj tad prognozirali još dvije do pet godina života, ali je proživjela petnaest. Govorili su joj da prestane pjevati zbog teškog zdravstvenog stanja, ali to nije željela.

Prije četiri godine dijagnosticiran joj je agresivni karcinom kože koji je, sumnja se, bio rezultat teških lijekova koje je uzimala kako organizam ne bi odbio njezina nova pluća. Išla je na kemoterapije, zračenja, nove operacije...

Foto: Facebook

Njezin suprug Yonatan Doron početkom tjedna objavio je na društvenim mrežama emotivnu poruku posvećenu Charity.

- Nakon 15 godina borbe s kritičnom bolešću, naša ljubljena i neusporediva Charity Sunshine kreće na svoj način do posljednjeg čina. U bolnici je posljednjih šest mjeseci dok joj se pluća raspadaju, a zadnjih nekoliko dana prešla je na udobnu njegu. Srećom, nije u bolovima i mirno se odmara - napisao je suprug svega nekoliko dana prije njezine smrti.