Preminula poznata kuharica Anne Burrell u 56. godini

Američka kuharica i televizijska ličnost Anne Burrell preminula je u 56. godini života. Pronađena je bez svijesti u svom stanu u Brooklynu u utorak 17. lipnja, a liječnici hitne pomoći po dolasku su mogli samo konstatirati smrt. Uzrok zasad nije službeno objavljen.

Vijest o preranoj smrti rastužila je milijune gledatelja koji su je godinama pratili na Food Networku, gdje je ostavila dubok trag.

Foto: YouTube screenshot

- Anne je bila iznimna osoba i kulinarski talent – podučavala je, natjecala se i uvijek dijelila svoju strast prema hrani i radost koju donosi dobar obrok. Naše misli su uz njezinu obitelj, prijatelje i obožavatelje u ovom teškom trenutku - priopćili su s televizije.

- Anne je bila voljena supruga, sestra, kći, pomajka i prijateljica. Njezin osmijeh je osvjetljavao svaku prostoriju u koju bi ušla. Njezina toplina i duh dotaknuli su milijune diljem svijeta. Iako više nije s nama, njezina ljubav ostaje vječna - stoji u emotivnoj izjavi Annine obitelji.

Burrell je svoju kulinarsku karijeru gradila godinama, usavršavajući se u Italiji, a na male ekrane probila se 2005. godine nastupom u showu 'Iron Chef America'.

Samo tri godine kasnije dobila je vlastiti format 'Secrets of a Restaurant Chef', no najveću popularnost stekla je kao voditeljica emisije 'Worst Cooks in America', koja se počela prikazivati 2010. i doživjela više od 25 sezona, uključujući i one s poznatim osobama.

U privatnom životu Anne je bila posvećena suprugu Stuartu Claxtonu, kojeg je upoznala 2018. putem aplikacije za spojeve Bumble. Vjenčali su se 2021. godine.

Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

- Volim biti u braku. Zajednički život sa Stuartom je naša mala svakodnevna avantura - izjavila je u intervjuu za People prošle godine. Smrt Anne Burrell ostavlja prazninu u srcima njezinih kolega, prijatelja i gledatelja, ali i u svijetu televizijskog kulinarstva koji je godinama obogaćivala svojom strašću, energijom i autentičnošću.