Preminula tajlandska princeza Bajrakitiyabha u 48. godini

Tajlandska princeza Bajrakitiyabha Mahidol, najstarija kći kralja Mahe Vajiralongkorna, preminula je u 48. godini života. Kraljevska palača potvrdila je da je princeza umrla 11. lipnja 2026., nakon što je provela više od tri godine u komi. Njezin odlazak ostavlja prazninu na vrhu države i otvara brojna pitanja o budućnosti dinastije Chakri.

Život princeze, u Tajlandu poznate kao Bha, naglo je prekinut 14. prosinca 2022. dok je trenirala svoje pse za jedno vojno natjecanje, iznenada se srušila i izgubila svijest. Službeni izvještaji spominjali su "srčano oboljenje" i infekciju mikoplazmom, no neslužbeni izvori navode kako je stvarni uzrok bila puknuta aneurizma u mozgu koja je uzrokovala masivno krvarenje.

Foto: Athit Perawongmetha

Unatoč hitnoj intervenciji, vjeruje se da je doživjela moždanu smrt već u prvim satima. Ipak, više od tri godine održavana je na životu uz pomoć ECMO uređaja koji je obavljao funkciju srca i pluća. Palača je povremeno izdavala štura priopćenja, a konačna objava potvrdila je da joj se stanje pogoršalo zbog teške abdominalne infekcije koja je dovela do zatajenja više organa.

Karijera posvećena pravu i humanitarnom radu

Princeza Bajrakitiyabha nije bila samo ceremonijalna figura. Stekla je impresivno obrazovanje, diplomiravši pravo na Sveučilištu Thammasat i međunarodne odnose na Sveučilištu Sukhothai Thammatirat. Obrazovanje je nastavila u SAD-u, gdje je magistrirala i doktorirala pravo na Sveučilištu Cornell.

Foto: Athit Perawongmetha

Njezina profesionalna karijera bila je raznolika: radila je kao tužiteljica u Uredu državnog odvjetnika, a od 2012. do 2014. služila je kao tajlandska veleposlanica u Austriji. Kasnije je preuzela visoku vojnu dužnost, dosegnuvši čin generalice u Kraljevskoj sigurnosnoj komandi, što je potvrdilo njezin utjecaj.

Bangkoška pravila i otvoreno pitanje nasljedstva

Njezina najveća ostavština leži u području reforme kaznenog pravosuđa. Kroz projekt "Kamlangjai" (Inspiracija) zalagala se za poboljšanje uvjeta za zatvorenice, što je izravno dovelo do toga da su Ujedinjeni narodi usvojili "Bangkoška pravila", prvi globalni standard za tretman žena u pravosudnom sustavu.

Foto: Athit Perawongmetha

Njezin humanitarni rad bio je globalno prepoznat. Njezina smrt istovremeno je stvorila i dinastičku krizu. Smatrali su je najizglednijom nasljednicom prijestolja ili barem regenticom svom mlađem polubratu, princu Dipangkornu.

Foto: Athit Perawongmetha

Iako zakoni o nasljeđivanju favoriziraju muške potomke, ustavne promjene omogućile su i žensku liniju, a princeza Bha je zbog svog iskustva i ugleda bila idealna kandidatkinja. Njezinim preranim odlaskom budućnost monarhije postala je znatno neizvjesnija.

*uz korištenje AI-ja