Preminula zvijezda popularne serije, prijatelji shrvani: 'Bila je jedna od najljubaznijih žena...'

Glumica Lynne Marie Stewart preminula je u 78. godini, potvrdila je njezina bliska prijateljica. Stewart je najpoznatija po ulogama u serijama 'It's Always Sunny in Philadelphia' i 'Pee-wee's Playhouse'.

Foto: Profimedia

Povodom tužne vijesti, njezina kolegica glumica i prijateljica Cassandra Peterson oglasila se na Instagramu.

- Srce mi se slama na vijest o smrti moje drage prijateljice Lynne Stewart. Jedna od najljubaznijih, najslađih, najsmješnijih žena koje su ikada živjele. Kultna gospođica Yvonne iz Pee-wee's Playhousea: Ona će uvijek biti 'najljepša žena u Zemlji lutaka' - napisala je Peterson.

Foto: imdb

Lynne je postala prepoznatljiva po ulozi Miss Yvonne, najljepše žene u Zemlji lutaka, u popularnoj dječjoj emisiji 'Pee-wee's Playhouse', koja se emitirala od 1986. do 1991. godine.

Njena karijera započela je u kazalištu, gdje je glumila u 'The Pee-wee Herman Show' 1981. godine, a kasnije je preuzela ulogu u televizijskoj verziji CBS-a. Također je sudjelovala u obnovama predstave u Los Angelesu 2010. i na Broadwayu iste godine.

Foto: imdb

Osim toga, Stewart je imala ponavljajuću ulogu Bonnie Kelly, majke Charlieja Kellyja, u popularnoj seriji 'It's Always Sunny in Philadelphia'. Gostovala je i u Disneyjevim serijama 'Austin & Ally' i 'Good Luck Charlie' 2011. godine, te nastupala u serijama 'Raising Hope', 'Marvin Marvin' i 'Comedy Bang! Bang!'. U filmu 'Bridesmaids' iz 2011. godine imala je manju ulogu.

Lynne je cijeli svoj privatni život držala izvan očiju javnosti, a nije poznato niti je li bila u braku.