Preminuo Antony Price u 81. godini: Odijevao je Bowieja, Duran Duran i kraljevsku obitelj

Britanski modni dizajner Antony Price preminuo je u 81. godini, prenosi BBC. Price je bio poznat po svom teatralnom stilu i odijevanju najvećih glazbenih zvijezda - od Davida Bowieja i Roxy Music do Duran Duran. Među njegovim klijentima bila je i kraljica Camilla, a njegova posljednja revija bila je inspirirana princezom Dianom.

Foto: Profimedia

Nakon više od 30 godina izbivanja s modne scene, Price je prije manje od mjesec dana u Londonu predstavio svoju posljednju kolekciju. Svoju posljednju haljinu posvetio je kultnoj crnoj baršunastoj 'haljini osvete' princeze Diane, u suradnji s modnim brendom 16Arlington, čime je 'zaokružio' svoj izniman doprinos svijetu mode.

Foto: Martin Keene/PRESS ASSOCIATION

Široj publici ostat će zapamćen po pastelnim odijelima iz spota 'Rio' grupe Duran Duran, ali i po suradnji s Mickom Jaggerom tijekom turneje The Rolling Stonesa 'Gimme Shelter' 1969. godine. Antony Price ostaje legenda koja je oblikovala vizualni identitet rock zvijezda i članova kraljevske obitelji, ostavljajući neizbrisiv trag u modnoj povijesti.