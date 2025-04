Preminuo djed Justina Biebera: 'Znam da me gledaš odozgo...'

Justin Bieber, dvostruki dobitnik Grammyja, oprostio se od svog djeda Brucea Dalea, koji je preminuo u 80. godini života. Vijest o smrti podijelio je emotivnom objavom na Instagramu, otkrivši da je njegov 'Papa' preminuo u četvrtak, 24. travnja, prema osmrtnici objavljenoj na internetskoj stranici pogrebnog poduzeća iz Bieberovog rodnog grada Stratforda u Ontariju.

Bieber je uz dirljivu poruku podijelio i fotografiju iz 2009. godine, snimljenu nekoliko dana prije izlaska njegovog debitantskog EP-a 'My World'. Na slici tada petnaestogodišnji Bieber nasmiješeno gleda svog djeda, držeći mu ruke na licu.

U svojoj objavi, Bieber se prisjetio zajedničkih trenutaka iz djetinjstva:

- Papa, uvijek sam ti uzimao sav novac, lol. Sjećam se da si mi jednom rekao kako ti je baka davala džeparac od 20 dolara za cijeli tjedan! Uvijek bih te nagovorio da ga potrošiš na grickalice na hokejaškim utakmicama petkom navečer. Iako nevoljko, uvijek bi mi ga dao - napisao je.

Prisjetio se i kako je njegov djed bio poznat po glasnom navijanju i dobacivanju sucima na utakmicama.

- Moj djed nije bio sramežljiv kad je trebalo sucima dati do znanja što misli o njihovim lošim odlukama - napisao je.

Foto: PORJ

- Jedva čekam ponovno te vidjeti u raju. Do tada znam da me gledaš odozgo, vjerojatno i dalje dobacuješ Beattyju ili Fagonu što nisu dosudili prekršaj u kutu, haha. Nedostajat ćeš mi. Boljet će me. I sjedit ću i prisjećati se svih divnih trenutaka koje smo imali - završio je Bieber poruku ovim riječima.

Osim Justina, Bruce je bio djed još dvoje unučadi i pradjed šestero praunučadi, među kojima je i Bieberov sin Jack Blues, kojeg pjevač ima sa suprugom Hailey Bieber.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Bruce Dale bio je prisutan u životu svog unuka i javnosti, pojavivši se u dokumentarcu 'Never Say Never' iz 2011. i serijalu 'Justin Bieber: Seasons' iz 2020. godine.

Redovito je posjećivao Bieberove koncerte i događanja, uključujući premijeru 'Seasons', Comedy Central roast 2015. i premijeru filma 'Believe' 2013. godine.