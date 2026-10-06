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'DAYS OF OUR LIVES'

Preminuo glumac iz američkih sapunica kojeg je Lisa Rinna optužila za zlostavljanje

Piše Magdalena Mucić,
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Preminuo glumac iz američkih sapunica kojeg je Lisa Rinna optužila za zlostavljanje
Foto: YouTube
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Robert Kelker-Kelly preminuo je u subotu nakon što se požalio na bol u prsima. Policija je rekla kako ništa na mjestu događaja ne upućuje na sumnjive okolnosti smrti

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Američki glumac Robert Kelker-Kelly, najpoznatiji po ulozi Boa Bradyja u dugovječnoj sapunici 'Days of Our Lives', preminuo je u subotu u 63. godini, potvrdio je ured medicinskog istražitelja u Missouriju. Uzrok smrti nije objavljen. 

Prema pisanju američkih medija, glumac se prije smrti požalio na bol u prsima, nakon čega je izgubio svijest u svom domu u Missouriju. Hitna pomoć bezuspješno ga je pokušala reanimirati. Policija je navela kako na mjestu događaja nije bilo ničega što bi upućivalo na sumnjive okolnosti.

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Kelker-Kelly karijeru u sapunicama započeo je krajem '80-ih, a uloga koja ga je učinila poznatim bila je ona Boa Bradyja u seriji 'Days of Our Lives', za koju je 1994. osvojio nagradu 'Soap Opera Digest' za najboljeg glavnog glumca. Godinu kasnije, Kelker-Kelly i kolegica iz sapunice Lisa Rinna, proglašeni su najzgodnijim parom na dodjeli nagrada.

Početkom ove godine Rinna je objavila memoare 'You Better Believe I'm Gonna Talk About It' u kojima je napisala kako se njih dvoje nisu podnosili te ga je glumca optužila da je tijekom zajedničkog rada bio verbalno nasilan i manipulativan. Tvrdi i kako je NBC njoj i kolegi dodijelio tjelohranitelje na nekoliko tjedana nakon što je Kelker-Kelly naprasito napustio sapunicu. Kelker-Kelly nije javno odgovorio na njene optužbe. Kasnije se pojavio u seriji 'General Hospital' te je radio kao pilot, piše TMZ. 

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