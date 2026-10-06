Preminuo glumac iz američkih sapunica kojeg je Lisa Rinna optužila za zlostavljanje

Američki glumac Robert Kelker-Kelly, najpoznatiji po ulozi Boa Bradyja u dugovječnoj sapunici 'Days of Our Lives', preminuo je u subotu u 63. godini, potvrdio je ured medicinskog istražitelja u Missouriju. Uzrok smrti nije objavljen.

Prema pisanju američkih medija, glumac se prije smrti požalio na bol u prsima, nakon čega je izgubio svijest u svom domu u Missouriju. Hitna pomoć bezuspješno ga je pokušala reanimirati. Policija je navela kako na mjestu događaja nije bilo ničega što bi upućivalo na sumnjive okolnosti.

Kelker-Kelly karijeru u sapunicama započeo je krajem '80-ih, a uloga koja ga je učinila poznatim bila je ona Boa Bradyja u seriji 'Days of Our Lives', za koju je 1994. osvojio nagradu 'Soap Opera Digest' za najboljeg glavnog glumca. Godinu kasnije, Kelker-Kelly i kolegica iz sapunice Lisa Rinna, proglašeni su najzgodnijim parom na dodjeli nagrada.

Početkom ove godine Rinna je objavila memoare 'You Better Believe I'm Gonna Talk About It' u kojima je napisala kako se njih dvoje nisu podnosili te ga je glumca optužila da je tijekom zajedničkog rada bio verbalno nasilan i manipulativan. Tvrdi i kako je NBC njoj i kolegi dodijelio tjelohranitelje na nekoliko tjedana nakon što je Kelker-Kelly naprasito napustio sapunicu. Kelker-Kelly nije javno odgovorio na njene optužbe. Kasnije se pojavio u seriji 'General Hospital' te je radio kao pilot, piše TMZ.