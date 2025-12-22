TUŽNA VIJEST Preminuo bivši natjecatelj 'Života na vagi'

U 51. godini preminuo je Virovitičanin Igor Prpić, javnosti poznat kao jedan od kandidata 8. sezone showa 'Život na vagi', javlja RTL. U emisiju se prijavio s 49 godina, motiviran željom da promijeni životne navike i poboljša svoje zdravstveno stanje.

Uoči ulaska u show je rekao kako mu je sve teže obavljati poslove i na poslu i kod kuće, da se previše umara i da je počeo imati zdravstvene probleme. Njegova kći je predložila da se prijavi u 'Život na vagi' što je naposljetku i učinio.

- Jako sam povezan sa svojom obitelji. Većinom svugdje idemo zajedno i velika smo si podrška - rekao je tada Igor.

U showu je pokazao iznimnu volju i upornost te je svoj put ka zdravijem životu nastavio i vani.