Igor Prpić bio je kandidat osme sezone showa 'Život je na vagi'. U show se prijavio na nagovor svoje kćeri te je isticao kako je s obitelji jako povezan...
U 51. GODINI
TUŽNA VIJEST Preminuo bivši natjecatelj 'Života na vagi'
Čitanje članka: < 1 min
U 51. godini preminuo je Virovitičanin Igor Prpić, javnosti poznat kao jedan od kandidata 8. sezone showa 'Život na vagi', javlja RTL. U emisiju se prijavio s 49 godina, motiviran željom da promijeni životne navike i poboljša svoje zdravstveno stanje.
Uoči ulaska u show je rekao kako mu je sve teže obavljati poslove i na poslu i kod kuće, da se previše umara i da je počeo imati zdravstvene probleme. Njegova kći je predložila da se prijavi u 'Život na vagi' što je naposljetku i učinio.
- Jako sam povezan sa svojom obitelji. Većinom svugdje idemo zajedno i velika smo si podrška - rekao je tada Igor.
U showu je pokazao iznimnu volju i upornost te je svoj put ka zdravijem životu nastavio i vani.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO A di je Šime? Maju Šuput u finalu podržali bivši muž i sin
Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću
Pobjednici Supertalenta su Duo Turkeev & Kids! Oduševili su!