U 51. GODINI

TUŽNA VIJEST Preminuo bivši natjecatelj 'Života na vagi'

TUŽNA VIJEST Preminuo bivši natjecatelj 'Života na vagi'
Igor Prpić bio je kandidat osme sezone showa 'Život je na vagi'. U show se prijavio na nagovor svoje kćeri te je isticao kako je s obitelji jako povezan...

U 51. godini preminuo je Virovitičanin Igor Prpić, javnosti poznat kao jedan od kandidata 8. sezone showa 'Život na vagi', javlja RTL. U emisiju se prijavio s 49 godina, motiviran željom da promijeni životne navike i poboljša svoje zdravstveno stanje. 

Uoči ulaska u show je rekao kako mu je sve teže obavljati poslove i na poslu i kod kuće, da se previše umara i da je počeo imati zdravstvene probleme. Njegova kći je predložila da se prijavi u 'Život na vagi' što je naposljetku i učinio. 

BILA U 3. SEZONI Irena Štetić Andrin iz 'Života na vagi' nam je otkrila: 'Dvaput sam pobijedila kilograme...'
Irena Štetić Andrin iz 'Života na vagi' nam je otkrila: 'Dvaput sam pobijedila kilograme...'

- Jako sam povezan sa svojom obitelji. Većinom svugdje idemo zajedno i velika smo si podrška - rekao je tada Igor. 

U showu je pokazao iznimnu volju i upornost te je svoj put ka zdravijem životu nastavio i vani. 

