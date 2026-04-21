BORIO SE S MULTIPLOM SKLEROZOM

Preminuo je Alan Osmond (76), pjevač pop grupe The Osmonds

Piše HINA,
Američki glazbenik Alan Osmond, član legendarne pop skupine The Osmonds koja je desetljećima dominirala glazbenim ljestvicama, umro je u 77. godini, potvrdila je njegova obitelj

Pjevač Alan Osmond, najpoznatiji po hitovima poput 'Crazy Horses', 'Love Me For A Reason' i 'Let Me In', preminuo je u ponedjeljak okružen suprugom i osmero djece, stoji u priopćenju koje je obitelj uputila lokalnoj televizijskoj postaji KSL TV 5 u Salt Lake Cityju.

Od 1987. godine Osmond se borio s progresivnom multiplom sklerozom (MS), bolešću središnjeg živčanog sustava koja pogađa mozak, leđnu moždinu i vidne živce te uzrokuje simptome poput umora, utrnulosti, problema s vidom i poteškoća pri hodanju.

Glazbenu karijeru započeo je 1958. godine osnovavši 'barbershop' kvartet s braćom Wayneom, Merrillom i Jayem. Kasnije su im se pridružili mlađa braća Donny i Jimmy te je formiran sastav The Osmonds.

Grupa se proslavila kao stalni sudionik zabavnog programa 'The Andy Williams Show'. Sedamdesetih su Osmondsi postali idoli tinejdžera i postigli planetarnu slavu, prodavši više od 77 milijuna ploča diljem svijeta.

