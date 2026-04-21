Preminuo je Alan Osmond (76), pjevač pop grupe The Osmonds

Pjevač Alan Osmond, najpoznatiji po hitovima poput 'Crazy Horses', 'Love Me For A Reason' i 'Let Me In', preminuo je u ponedjeljak okružen suprugom i osmero djece, stoji u priopćenju koje je obitelj uputila lokalnoj televizijskoj postaji KSL TV 5 u Salt Lake Cityju.

Od 1987. godine Osmond se borio s progresivnom multiplom sklerozom (MS), bolešću središnjeg živčanog sustava koja pogađa mozak, leđnu moždinu i vidne živce te uzrokuje simptome poput umora, utrnulosti, problema s vidom i poteškoća pri hodanju.

Glazbenu karijeru započeo je 1958. godine osnovavši 'barbershop' kvartet s braćom Wayneom, Merrillom i Jayem. Kasnije su im se pridružili mlađa braća Donny i Jimmy te je formiran sastav The Osmonds.

Grupa se proslavila kao stalni sudionik zabavnog programa 'The Andy Williams Show'. Sedamdesetih su Osmondsi postali idoli tinejdžera i postigli planetarnu slavu, prodavši više od 77 milijuna ploča diljem svijeta.