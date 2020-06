Preminuo je basist i jedan od osnivača rock skupine Sweet

Skupinu The Sweet osnovao je s još četvoricom glazbenika 1968. u kojoj je svirao bas gitaru i bio prateći vokal. Kada je deset godina poslije frontmen Brian Connolly napustio Sweetse, Priest je postao vodeći vokal.

<p><strong>Steve Priest</strong>, basist i jedan od utemeljitelja glam rock skupine Sweet umro je u dobi od 72 godine, objavila je obitelj ne navodeći uzrok smrti. Priest je bio poznat po svom razigranom humoru i skandaloznim kostimima u vrijeme kada je Sweet izvodio svoje hitove kao što su Blockbuster i Little Willy 70-ih godina u glazbenoj emisiji Top of the Pops. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Svoju prvu bas gitaru sam je izradio te je počeo nastupati kao mladi tinejdžer u lokalnim bendovima, a zatim je bio pod utjecajem rock bandova Shadows, Rolling Stones i The Who.</p><p>Skupinu The Sweet osnovao je s još četvoricom glazbenika 1968. u kojoj je svirao bas gitaru i bio prateći vokal. Kada je deset godina poslije frontmen Brian Connolly napustio Sweetse, Priest je postao vodeći vokal.</p><p>Godine 1982. originalna skupina se raspala, a Priest, koji se u međuvremenu preselio u Kaliforniju osnovao je u siječnju 2008. novu grupe koja je uglavnom nastupala u Sjedinjenim Državama i Kanadi.</p>