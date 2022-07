Preminuo je Bernard Cribbins, zvijezda serije 'Doctor Who'

Bernard Cribbins, omiljeni pripovjedač britanske dječje serije iz 1970-ih 'The Wombles' i glumac u 'Doctor Who', preminuo je u dobi od 93 godine.

Cribbinsovu smrt u četvrtak je potvrdio njegov agent za Variety.

Glumčeva karijera trajala je sedam desetljeća, s nezaboravnim nastupima u kultnoj BBC-jevom 'Doctoru Who', gdje je Cribbins glumio Doktorovog suputnika Toma Campbella u filmu 'Daleksova invazija na Zemlju 2150. godine' iz 1966. godine.

Kasnije se vratio u obnovljenoj TV seriji kao Wilfrid Mott, djed Donne, koju je glumila Catherine Tate. Cribbins je igrao Motta od 2007. do 2010. godine.

Producent serije 'Doctor Who' Russel T. Davies odao je iskrenu počast na Instagramu glumačkom veteranu, rekavši: 'Volim ovog čovjeka. Volim ga.'

Cribbins je također poznat među generacijama britanske djece, kao vratar Albert Perks u filmu iz 1970. 'Djeca željeznice'.

Cribbinsov agent, u izjavi koju je podijelio Variety, istaknuo je glumčev rad u seriji 'Carry On', njegovu pjesmu 'Right Said Fred' iz 1962. te 'Fawlty Towers', gdje je glumio ratobornog hotelskog gosta.

Najčitaniji članci