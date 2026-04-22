ODLAZAK

Preminuo je Darrell Sheets (67) iz emisije 'Skladišni ratovi'

Zbog svoje sklonosti riskiranju i oslanjanju na intuiciju prilikom licitacija, Sheets je dobio nadimak 'The Gambler'. Tijekom godinaotkrio je brojne vrijedne predmete - uključujući i četiri slike Pabla Picassa

Darrell Sheets, kojeg pamtimo iz emisije 'Skladišni ratovi' tragično je preminuo u 68. godini života. Prema službenom priopćenju policije iz Lake Havasu Cityja, Sheets je pronađen mrtav u svom domu.

Darrell se u emisiji 'Skladišni ratovi' pojavio u čak 163 epizode. Emisija prati profesionalne kupce koji licitiraju za sadržaj napuštenih skladišnih jedinica, nadajući se da će pronaći vrijedne predmete.

Zbog svoje sklonosti riskiranju i oslanjanju na intuiciju prilikom licitacija, Sheets je dobio nadimak 'The Gambler'. Tijekom godina, zajedno sa sinom Brandonom, također sudionikom emisije, otkrio je brojne vrijedne predmete - uključujući i četiri slike Pabla Picassa.

- Tužni smo zbog gubitka Darrella Sheetsa. Naše misli su uz njegovu obitelj i najbliže u ovom teškom razdoblju - objavili su iz televizijske kuće A&E.

Njegova smrt dolazi nekoliko godina nakon što je otkrio da pati od ozbiljnih zdravstvenih problema. Još 2019. godine doživio je srčani udar te je tada otkrio da boluje od kongestivnog zatajenja srca i problema s plućima.

Nakon povlačenja iz televizije, Sheets je živio u Arizoni, gdje je vodio antikvarijat 'Havasu Show Me Your Junk'. Njegov odlazak označava kraj jedne ere za obožavatelje emisije, koji će ga pamtiti po karizmi, hrabrosti i jedinstvenom pristupu poslu.

Zbogom, Danijela Car. Ovako su se na zagrebačkom Mirogoju oprostili od cijenjene dizajnerice
ZAGREB U SUZAMA

Zbogom, Danijela Car. Ovako su se na zagrebačkom Mirogoju oprostili od cijenjene dizajnerice

Obitelj, prijatelji i kolege oprostili su se u srijedu na zagrebačkom Mirogoju od osnivačice brenda Linea Exclusive. Danijela Car s više od 40 godina iskustva gradila je kultno ime, a njena filozofija temeljila se na ljubavi prema poslu i predanosti. Svoju je strast prema modi naslijedila od majke, a talent za kreiranje pokazivala je od najranije dobi.
Milojko je od nje bio stariji 53 godine, a na kraju su se razveli: Milijana sad opet ljubi starijeg
EVO KAKO SAD IZGLEDA

Milojko je od nje bio stariji 53 godine, a na kraju su se razveli: Milijana sad opet ljubi starijeg

Milijana Bogdanović i Milojko Božić bili su jedan od najkontroverznijih parova u regiji prije nekoliko godina. Javnost ih je upoznala u reality showu 'Parovi', ali njihova ljubav nije potrajala. Sada Milijana ima novu ljubav
Maja Šuput podijelila je detalje razvoda s Nenadom Tatarinovim koje je tajila mjesecima...
BEZ ZADRŠKE

Maja Šuput podijelila je detalje razvoda s Nenadom Tatarinovim koje je tajila mjesecima...

Pjevačica je bila prva gošća u novom podcastu 'Nema labavo by IN magazin', u kojem je otkrila pojedinosti iz privatnog života

