Preminuo je Darrell Sheets (67) iz emisije 'Skladišni ratovi'

Darrell Sheets, kojeg pamtimo iz emisije 'Skladišni ratovi' tragično je preminuo u 68. godini života. Prema službenom priopćenju policije iz Lake Havasu Cityja, Sheets je pronađen mrtav u svom domu.

Darrell se u emisiji 'Skladišni ratovi' pojavio u čak 163 epizode. Emisija prati profesionalne kupce koji licitiraju za sadržaj napuštenih skladišnih jedinica, nadajući se da će pronaći vrijedne predmete.

Zbog svoje sklonosti riskiranju i oslanjanju na intuiciju prilikom licitacija, Sheets je dobio nadimak 'The Gambler'. Tijekom godina, zajedno sa sinom Brandonom, također sudionikom emisije, otkrio je brojne vrijedne predmete - uključujući i četiri slike Pabla Picassa.

- Tužni smo zbog gubitka Darrella Sheetsa. Naše misli su uz njegovu obitelj i najbliže u ovom teškom razdoblju - objavili su iz televizijske kuće A&E.

Njegova smrt dolazi nekoliko godina nakon što je otkrio da pati od ozbiljnih zdravstvenih problema. Još 2019. godine doživio je srčani udar te je tada otkrio da boluje od kongestivnog zatajenja srca i problema s plućima.

Nakon povlačenja iz televizije, Sheets je živio u Arizoni, gdje je vodio antikvarijat 'Havasu Show Me Your Junk'. Njegov odlazak označava kraj jedne ere za obožavatelje emisije, koji će ga pamtiti po karizmi, hrabrosti i jedinstvenom pristupu poslu.

*uz korištenje AI-ja