Preminuo je dramaturg Oleg Mađor, suosnivač Montažstroja

Jedan od osnivača 'Montažstroja', dramaturg, Oleg Mađor iznenada je preminuo u subotu u Zagrebu.

- Još ne znam od čega je umro, baš je bilo iznenada jer koliko znam nije imao nekih tegoba - rekao nam je Borut Šeparović (52).

Foto: Montažstroj/Privatan album

Mađor je rođen 31. siječnja 1968. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu diplomirao je filozofiju i komparativnu književnost. Montažstroj je sa Šeparovićem započeo 1989. s idejom teatralizacije nogometne kulture. Upravo je Mađor osmislio naziv inspiriran Sergejom Ejzenštejnom, sovjetskim redateljem i njegovim filmom 'montaža atrakcija'.

- Školovali smo se zajedno, svirali, od davnih dana surađivali. Ja se sada prisjećam najviše tih davnih dana, škole i fakulteta. Mogu slobodno reći da me odredio, kao i ja njega - dodao je Šeparović.

Foto: Montažstroj/Privatan album

Na otvorenju retrospektivne izložbe Kazimira Kraljevića imali su svoju prvu umjetničku akciju. Nazvali su ju 'Kopačka u galeriji', a u akciji je sudjelovalo 11 mladića u kostimima. Prva predstava bila im je 'Vatrotehni', u kojoj je Mađor bio dramaturg. S projektom 'Everybody goes to disco from Moscow to San Francisco' proputovali su Europu i Ameriku.