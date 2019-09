Preminuo je glazbenik Daniel Johnston: Divio mu se i Cobain

Pjevač i tekstopisac Daniel Johnston preminuo je u srijedu ujutro u 59. godini, prenosi News Sky. Uzrok smrti je srčani udar.

Daniel se godinama borio sa srčanim problemima i psihičkom bolesti. Njegov život opisan je u dokumentarcu 'The Devil and Daniel Johnston' koji je 2005. bio nominiran za Oscara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Karijeru je počeo 1978. godine, a njegove pjesme poput 'Life In Vain' i 'True Love Will Find You In The End' privukle su divljenje mnogi slavnih glazbenika kao što je Kurt Cobain. On je nekoliko puta nosio majicu na kojoj je bila oslikana fotografija s Johnstonovog albuma 'Hi, How Are You'.

Foto: Youtube/Screenshot

Kurt je jedan od njegovih albuma svrstao u svoje najdraže, a potom su glazbeni menadžeri pohrlili za Danielom. Ipak, s jednom od diskografskih kuća odbio je potpisati ugovor jer je pod njima bila Metallica, za koje je on, zbog psihičkim problema, smatrao sotonskim te se bojao da bi bili nasilni prema njemu. Nakon nekoliko godina sviranja, Daniel je otvorio vlastitu diskografsku kuću.

U svojim počecima Daniel je snimao glazbu kod kuće na kasetama. Kad se preselio u Texas davao je kasete ljudima koje bi upoznao.