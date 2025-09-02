Obavijesti

BORIO SE S TEŠKOM BOLESTI

Preminuo je glumac Graham Greene, nominirali ga za Oscara u filmu 'Ples s vukovima'

Preminuo je glumac Graham Greene, nominirali ga za Oscara u filmu 'Ples s vukovima'

Greene je za ulogu u filmu Kevina Costnera bio nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg sporednog glumca. Iako nagradu nije osvojio, njegova izvedba ostala je upamćena kao jedna od najdojmljivijih u filmu

Kanadski glumac Graham Greene, najpoznatiji po ulozi vrača Kicking Birda u kultnom filmu "Ples s vukovima" iz 1990., preminuo je u 74. godini života u bolnici u Torontu nakon duge bolesti. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov menadžer Gerry Jordan, istaknuvši kako je riječ o "mirnoj smrti legendarnog nagrađivanog glumca".

Greene je za ulogu u filmu Kevina Costnera bio nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg sporednog glumca. Iako nagradu nije osvojio, njegova izvedba ostala je upamćena kao jedna od najdojmljivijih u filmu koji je osvojio sedam Oscara, uključujući one za najbolji film i režiju.

Tijekom bogate karijere, Greene je glumio u brojnim hitovima poput "Umri muški 3" (1995.), "Maverick" (1994.), "Zelena milja" (1999.), "Sumrak saga: Mladi mjesec" (2009.) i "Wind River" (2017.). Osvojio je brojne nagrade, među njima i nagradu Earle Grey za životno djelo 2004. godine, a 2000. godine dobio je i Grammy za najbolji album govorne izvedbe za djecu za projekt Listen to the Storyteller.

Rođen u Ontariju i član Oneida Nationa, Greene je prije glumačke karijere radio niz različitih poslova – bio je crtač, građevinski tehnolog, radnik u čeličani i član rock benda. Kazalište je, kako je isticao, bilo temelj njegove glumačke discipline: "Pomaže vam izgraditi lik. Kada se bavite filmom, nemate taj luksuz. Disciplina kazališta je ono što preporučujem svim glumcima", rekao je 2012. u intervjuu za kanadski Playback.

Greene je iza sebe ostavio suprugu Hilary Blackmore, kćer i unuka. "Bio je veliki čovjek morala, etike i karaktera i vječno će nam nedostajati", poručio je njegov agent u oproštajnoj izjavi.

