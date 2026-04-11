Preminuo je John Nolan, glumac iz kultnih filmova o 'Batmanu' i stric Christophera Nolana

Preminuo je britanski glumac John Nolan, poznat po ulogama u filmovima o Batmanu i seriji 'Osumnjičeni' (Person of Interest). Nolan je umro u 87. godini, a vijest o smrti objavio je list Stratford-Upon-Avon Herald. Uzrok smrti još nije poznat. Tijekom svoje duge karijere često je surađivao sa svojim slavnim nećacima, redateljem Christopherom Nolanom i scenaristom Jonathanom Nolanom, s kojima je dijelio ljubav prema filmu.

Iako je imao dugu i uspješnu karijeru, današnjoj publici najpoznatiji je po ulogama u projektima svojih nećaka. S Christopherom Nolanom snimio je četiri filma. Prvi put su surađivali 1998. na filmu 'Following', a kasnije je glumio Douglasa Fredericksa, člana uprave tvrtke Wayne Enterprises, u hitovima 'Batman: Početak' i 'Vitez tame: Povratak'. Pojavio se i u ratnom filmu 'Dunkirk', gdje je imao kratku, ali upečatljivu ulogu slijepog veterana.

Važnu ulogu imao je i u seriji 'Osumnjičeni', koju je stvorio njegov drugi nećak, Jonathan Nolan. Tamo je glumio Johna Greera, tajanstvenog bivšeg agenta MI6 i jednog od glavnih negativaca. Pojavio se u 28 epizoda i bio je ključan lik sve do kraja serije. Prije filmske slave, John Nolan je imao uspješnu karijeru u kazalištu. Školovao se u Londonu, a zatim je godinama glumio na najpoznatijim britanskim pozornicama. Na početku karijere bio je član putujućeg irskog kazališta, a glumio je i Romea u Richmond Theatreu.

Kasnije se pridružio poznatoj kazališnoj kući Royal Shakespeare Company, gdje je glumio u predstavama kao što su 'Julije Cezar' i 'Vesele žene windsorske'. Svoj talent potvrdio je i radom u Nacionalnom kazalištu, čime je stekao ugled kao jedan od važnih britanskih kazališnih glumaca. Nolanova televizijska karijera počela je s važnim ulogama. Poznatiji je postao 1970. godine glavnom ulogom u BBC-jevoj seriji 'Daniel Deronda'. Ubrzo nakon toga, publika ga je zapamtila kao znanstvenika Geoffa Hardcastlea u poznatoj seriji 'Doomwatch', koja je govorila o problemima okoliša. Tijekom godina glumio je u mnogim serijama, kao što su 'The Prisoner', 'Shabby Tiger', 'Silent Witness'. Njegova posljednja uloga bila je u seriji 'Dune: Prophecy'.

Iza sebe je ostavio suprugu, glumicu Kim Hartman, poznatu po ulozi u seriji 'Allo 'Allo!', s kojom je bio u braku od 1975. godine, dvoje djece, Mirandu i Toma, te unuke Dylana i Karu. Hartman je svog supruga opisala kao čovjeka ispred svog vremena: 'Bio je slobodan duh, koji je uvijek znao što želi i djelovao prema vlastitim uvjetima; jedini istinski originalni mislilac kojeg sam, mislim, ikad poznavala. Rječit, inteligentan i s anarhičnim smislom za humor, uvijek je bio spreman sagledati obje strane argumenta'.

