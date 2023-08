Preminuo je Johnny Hardwick: Glumca i producenta su pronašli u njegovom domu u Teksasu

Johnny Hardwick, američki glasovni virtuoz, komičar, kreativac, producent i YouTuber, preminuo je, izvještava TMZ. Napustio nas je u dobi od 59 godina.

Njegova nenadana smrt zadesila ga je u njegovom domu u Teksasu, a trenutno još nije otkriven razlog gubitka. Policija za sada smata kako nije riječ o nasilnom ishodu. Policija ipak nastavlja istraživati slučaj.

Hardwick je završio novinarstvo u Lubbocku, a veliki dio karijere radio je kao konobar. Komičarsku karijeru započeo je 1999. godine.

Najpoznatiji po nezaboravnom glasu Dalea Gribblea u animiranoj američkoj TV seriji 'King of the Hill'. Hardwick je također briljirao kao pisac, urednik priča i producent emisije. Njegova izvanredna kreativnost donijela mu je nagradu Emmy 1999. za njegovu iznimnu producentsku ulogu na seriji 'King of the Hill'.