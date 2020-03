Preminuo je legendarni blues i country pjevač Kenny Rogers

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kenny Rogers se ne predaje: 'Planiram još godinama pjevati'

Legendarni blues i country pjevač Kenny Rogers preminuo je u 82. godini života, javlja Sky News.

- Umro je prirodnom smrću, u vlastitom domu, okružen svojom obitelji - stoji u službenom priopćenju.

Foto: Adam Davy/Press Association/PIXSELL

Zbog epidemije korona virusa, obitelj će organizirati mali ispraćaj dok je javni u planu tek kada se situacija normalizira.

Foto: Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL

Pjevač koji je dominirao pop i country top ljestvicama 70-ih i 80-ih godina je u dugogodišnjoj karijeri objavio ukupno 76 albuma koje je prodao u više od 200 milijuna primjeraka. Također, osvojio je tri nagrade Grammy.

Poznat je po svojim baladama 'The Gambler', 'Lucille', 'Coward of The County' te duetom s Dolly Parton (74) 'Islands in the Stream'.

Nakon uspješne karijere želio se posvetiti mnogobrojnoj obitelji. Ženio se pet puta i imao je petero djece.