Preminuo je menadžer Piersa Morgana: 'Obogatio mi je život'

Američki televizijski producent John Ferriter preminuo je u 59. godini, javlja Mirror. Bio je blizak prijatelj i menadžer novinara Piersa Morgana (51). Karijeru je započeo kao menadžer brojnim talentima, a naposljetku je otvorio i svoju tvrtku 'The Alternative'. Surađivao je s velikim firmama koje zastupaju holivudske zvijezde.

Foto: IMDB

Piers se od prijatelja oprostio putem društvenih mreža.

- Moj briljatni menadžer, nevjerojatno odan, drag, karizmatičan i nadasve talentiran prijatelj. Jako sam mu vjerovao i obogatio je moj život. Hvala ti John na svemu što si napravio za mene i moju obitelj - napisao je Piers.

RIP John Ferriter, 59.

My brilliant manager and ferociously loyal, kind, charismatic & supremely talented friend.

I trusted him with my life, and he enriched my life so much.

Thank you John, for everything you did for me, and for my family. pic.twitter.com/X2lxjO63iZ